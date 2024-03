Diego Tonetto confesó que hubo problemas extrafutbolísticos con De Paoli

Independiente Rivadavia acumula siete derrotas consecutivas en esta Copa de la Liga 2024. No ha sido el inicio esperado y ya hubo cambio de entrenador. Tras la salida de Rodolfo De Paoli, Martín Cicotello se ha hecho cargo del plantel profesional en las últimas dos fechas, sin poder cortar todavía con esta racha negativa.

Al respecto del complejo presente de la Lepra, Diego Tonetto, referente indiscutido del plantel pero que por ahora no ha sumado minutos en el certamen, habló en Minuto 91 (programa que se emite en Ciudadano News 91.7 FM de lunes a viernes de 17.00 a 19.00) y analizó: "Es un momento difícil. Estamos en una racha negativa, pero sabemos que somos los únicos que podemos sacar adelante esta situación. No hay otra que seguir entrenando y no gastar energía en otras cosas".

"Somos un club grande que sentimos la presión del momento. Nuestra gente nos ha apoyado en todos los partidos y tratamos de enfocarnos en salir rápido y lograr revertir este presente", amplió el futbolista mendocino.

Respecto a cómo se siente en lo particular, teniendo en cuenta que no ha sumado minutos en las diez fechas que ya se disputaron, reconoció: "Es difícil no ser protagonista como lo fui en el ascenso, pero es otro plantel ahora. Cuesta no jugar y más no poder defender este escudo en estos momentos. De todas maneras, nunca voy a poner por delante mis deseos. Estoy preparado para cuando me toque".

La llegada de Martín Cicotello todavía no ha generado un cambio notorio, de hecho no pudo sumar en sus dos presentaciones ante River y Deportivo Riestra. Sin embargo, Tonetto resaltó la importancia del cambio: "En lo personal, creo que necesitábamos un cambio para descomprimir lo que estaba pasando. Habían situaciones extrafutbolísticas que habían tornado el día a día de manera complicada. La llegada del nuevo DT es positiva. Está en todos los detalles y coincide con la idea del grupo de que solo con trabajo podemos salir adelante. Hay mucho respeto y se nota que tiene ganas de hacer las cosas bien".

Ante esa respuesta, se le repreguntó por Rodolfo De Paoli y la relación interna que tuvo con el plantel: "Desde mi lugar siempre intento separar la relación profesional con la personal. Surgieron algunas situaciones extrafutbolísticas que, como explique anteriormente, condicionaron el día a día. Pasaron algunas cosas que creo no es necesario decirlas porque quedan puertas adentro. Pero más allá de eso, intentamos salir adelante todos juntos. Lamentablemente no nos acompañaron los resultados, pero no tengo dudas de que (De Paoli) va a tener la posibilidad de conseguir trabajo en el corto plazo".

Le quedan cuatro fechas a Independiente Rivadavia para intentar mejorar sus números. Visitará el próximo sábado a Atlético Tucumán, recibirá luego a Banfield, irá a Córdoba para medirse con Talleres y cerrará en el Bautista Gargantini ante Vélez. ¿Podrá cortar esta racha negativa antes del cierre de la Copa de la Liga?