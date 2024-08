Diego Milito anunció su candidatura a presidente de Racing

El ex futbolista Diego Milito sorprendió en las redes sociales con la noticia de que participará como candidato a presidente en las próximas elecciones de Racing Club de Avellaneda.

El ídolo de la Academia compartió un video donde dio a conocer su intención de meterse en la política del club y se refirió a las Sociedades Anónimas Deportivas.

"Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño", dice el mensaje que acompaña un video posteado en su cuenta de Instagram.

En el video, de dos minutos 20 de duración, Milito saluda a los hinchas y socios de Racing para comunicarles que "finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año", con fecha a confirmar.

💣💣💣💣DIEGO MILITO COMUNICA SU DECISIÓN DE PRESENTARSE A PRESIDENTE DE #RACING EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES #LACOMUDERACING pic.twitter.com/8AaTayeuGF — La Comu de Racing 🎓 (@Comu_Racing) August 22, 2024

"Esta es una decisión que tomo con el corazón, pero también con la cabeza", agrega. Aunque todavía no dio nombres, Milito anunció que trabaja desde hace un tiempo con varios integrantes de la que sería su lista: "No lo haré solo, me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos".

"Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar", sigue el ídolo de la Academia.

Diego Milito, es uno de los mayores ídolos racinguistas.

Por otro lado, aclaró: "Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial. Donde alguna vez supimos estar. Y estoy convencido que con una buena gestión y el apoyo incondicional de todos ustedes, podemos lograrlo".

Su postura sobre las SAD

Mientras se debate el posible arribo de las SAD al fútbol argentino, Milito remarcó su postura.

"Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nadie mejor que nuestros socios para que sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club".

Victor Blanco convocó a Milito para hacerse cargo del fútbol profesional del club, y estuvo a cargo del armado del equipo que fue campeón de la Superliga 2019. Sin embargo, los cortocircuitos no tardaron en llegar y el 22 de noviembre de 2020 decidió renunciar por diferencias insalvables con el presidente del club.