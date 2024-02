Día y hora confirmada para el primer Superclásico del año

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el cronograma oficial de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, que estará marcada por los clásicos más apasionantes del país.

Uno de los enfrentamientos más esperados, el duelo entre River Plate y Boca Juniors, se llevará a cabo en el estadio Monumental el domingo 25 de febrero, a las 17.00.

La elección de horarios para algunos encuentros, especialmente aquellos que comenzarán tarde en la noche, se justifica por la intención de la AFA de permitir la asistencia de la mayor cantidad posible de hinchas a los estadios.

En un comunicado, la entidad explicó: "Todavía en horarios de verano, se decidió pautar partidos a las 22.00, considerando que los siete clásicos de mayor convocatoria durante días de fin de semana, de manera que la mayor cantidad posible de hinchas pueda asistir a las canchas, por todo lo que implica un clásico en barrial o de ciudad".

Fecha 7

Sábado 24 de febrero

17.00 Independiente vs. Racing

19.30 Sarmiento vs. Barracas Central

19.30 Huracán vs. San Lorenzo

22.00 Belgrano vs. Talleres

22.00 Unión vs. Independiente Rivadavia



Domingo 25 de febrero

17.00 River vs. Boca

19.45 Gimnasia vs. Estudiantes

19.45 Newell’s vs. Rosario Central

22.00 Lanús vs. Banfield

22.00 Instituto vs. Godoy Cruz



Lunes 26 de febrero

17.00 Argentinos vs. Platense

19.15 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

21.30 Vélez vs. Tigre

21.30 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán