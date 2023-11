Di María confirmó que no volverá a jugar por Eliminatorias: “Me despido de lo más hermoso”

Confirmado: Ángel Di María no volverá a jugar con la camiseta de la Selección argentina en Eliminatorias Sudamericanas. El próximo año será parte del equipo en la Copa América 2024 en Estados Unidos y luego le pondrá punto final a su carrera con la Albiceleste.

Así lo anunció el propio futbolista en un posteo de Instagram: "Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", comenzó Fideo, al respecto de la victoria ante Brasil en el Maracaná, que significó para él su último partido en Eliminatorias.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", amplió una de los grandes baluartes de la Scaloneta.

"Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de Selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina carajo!", concluyó Di María.

Fideo, en la Selección mayor, logró la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, en esas tres competencias siendo clave con goles en la final. ¿Podrá coronarlo con un título más?