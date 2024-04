Despidieron a Rubén Darío Insúa de San Lorenzo

Rubén Darío Insua dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras casi dos años al frente del primer equipo, donde supo conseguir resultados importantes y sacar al club de una situación compleja en relación a la pelea por el descenso en 2022.

El Gallego que, como jugador, fue el encargado de anotar el gol que significó el retorno a primera en 1982; tuvo dos pasos como entrenador en el club que lo vio nacer.

En 2001 fue campeón de la Copa Sudamericana y en esta nueva etapa en la que se hizo cargo luego de la negativa de otros entrenadores para hacerse cargo, recuperó a varios jugadores (caso Bareiro, Batalla, Braida y el Perrito Barrios) potenció chicos de las inferiores (como los mendocinos Hernández y Perruzzi) y sacó al equipo de los últimos lugares de la tabla para meterlo en la Copas Internacionales.

Insúa hace poco más de un mes había llegado a la marca de ser el director técnico que más tiempo llevaba en su cargo sobre los 28 de la Liga Profesional tras la renuncia de Guillermo Farré al banco de Belgrano de Córdoba.

El detonante fue la derrota frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores, donde el equipo mostró un pobrísimo rendimiento en la altura de Quito. Además, el partido ante Boca donde el Ciclón parecía tener el encuentro para ganar fue una herida profunda.

El dato estadístico contundente para llegar a esta resolución por parte de la Comisión Directiva es que, de los últimos cuarenta partidos, San Lorenzo ganó solo ocho. Aunque era de público conocimiento que el Gallego no gozaba de la simpatía del presidente Marcelo Moretti. No le trajeron los refuerzos que quería y sí jugadores que no había pedido.

Pese a ello le habían extendido el contrato hasta 2025, el cual en la reunión de esta tarde se trataba de llegar a un acuerdo en números para darlo por finalizado.

Lo cierto es que desde hace tiempo el clima venía caldeado y enrarecido, ya que el propio entrenador disparó munición gruesa contra gente que trabaja en la institución, aunque sin dar nombres: “Me llaman la atención algunas cosas que vienen apareciendo como rumores desde el 27 de diciembre del año pasado y van más allá de lo futbolístico.

"Salieron públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, cosa que no me pasó en mi carrera. Cuando surgen distintas cosas desde adentro evidentemente hay alguien que no quiere que las cosas salgan bien o que quedó enojado por lo que sucedió en 2022 y 2023″, dijo en diálogo con DSports Radio.

Además, retrucó: “Si supiera quien es lo diría, lo que si me consta es que es de acá adentro. En el contrato hay una cláusula que es confidencial y sale a la luz el salario así que es alguien de acá. Ese alguien que está interesado en debilitar el área del fútbol profesional y es algo que no pasó ni en el 2022 ni en el 2023 hasta el 26 de diciembre”.

Más allá de lo deportivo, Insúa era reconocido como una persona de enormes principios éticos y de gran docencia. Algo que lamentablemente suele soslayarse a la hora de juzgar también la labor de un entrenador.

La decisión le fue comunicada en una reunión que mantuvieron esta tarde el titular del club Marcelo Moretti, el Manager Néstor Ortigoza con el Gallego Insúa.

Ahora Leandro Romagnoli, DT de la reserva se haría cargo momentáneamente del equipo que tiene en el horizonte inmediato el duelo en Uruguay ante Liverpool por la Copa Libertadores.