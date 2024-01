Deslumbrante: la mujer de Lisandro Martínez la rompió en Gualeguay

La magia del carnaval se apoderó de Gualeguay, la ciudad que vio nacer y crecer a Muri López Benítez y Lisandro Martínez. En una noche llena de alegría y tradición, Muri, la esposa del defensor, fue el centro de atención al deslumbrar con su participación en una comparsa, donde los colores de la Selección argentina se convirtieron en el toque distintivo.

Con un traje adornado con frondosas plumas celestes y blancas, Muri rindió homenaje a su pareja y a la Scaloneta. Este gesto no es nuevo para ella, ya que el año pasado también eligió los colores albicelestes para realzar su disfraz, demostrando así su pasión por la patria y el carnaval.

En una charla exclusiva con Elonce, Muri compartió su conexión profunda con el carnaval de Gualeguay. "El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá", expresó con emoción.

La pareja comparte no solo su amor, sino también una historia ligada al carnaval. Lisandro Martínez, antes de su destacada carrera en el fútbol, también participaba activamente en estas festividades. Muri recordó con cariño esos momentos compartidos: "Cuando lo conocí, salía en el carnaval. Muchos sábados que él podía venir y compartir conmigo, estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto".

La pasión por el carnaval se convirtió en un lazo especial entre la pareja. Aunque ahora disfrutan de otras etapas de la vida y se encuentran profundamente enamorados después de muchos años juntos.