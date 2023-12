Daniel Oldrá seguirá siendo el entrenador de Godoy Cruz durante el 2024

Y entre tantas definiciones valiosas sobre el dulce momento del Tomba en la Copa de la Liga sobre el final confirmó lo que muchos tombinos soñaban oír. El 2024 encontrará al equipo con el Gato en la banca de entrenador.

“No tengo dudas, es que no tenemos tiempo. Con esta definición de campeonato, las fiestas, la pretemporada y el campeonato que arrancará el 22 de enero tenemos que ponernos a resolver desde temprano. Quiero lo mejor para mi club y no voy a querer desarmar lo que creo que hemos hecho bien”

“No se si para rato, pero para el año que viene sí”, dijo luego risueñamente . Ya más enfático sostuvo: “Somos concientes lo que se nos viene, el volver a ser competitivos. No podemos aflojar en eso. Fijate que Colón hace dos años salió campeón y subcampeón de la sudamericana y mirá ahora.

“Hay que ser concientes en seguir siendo competitivos y la única forma es tener un equipo a la altura porque sino la podemos tener complicada”, sostuvo Daniel Oldrá en Estación Godoy Cruz.

Por otra parte, el entrenador se refirió a las dificultades con vistas a la semifinal ante Platense “tenemos varios muchachos que llevan varios días sin entrenar. Estamos en una instancia en donde pesan muchas cosas, el trajín lógico por no tener descanso desde hace cuatro meses y esta clase de partidos que tienen matices diferentes por ser tan decisivos. Estamos tratando que lleguen bien todos para el sábado”. afirmó.

"Llevamos tantos años sin ser campeones como nosotros y mentalmente la ansiedad te consume mucho. Eso sí, le pido a los muchachos que lo disfruten, no todos los días se juega en una instancia así’.

Por otro lado ponderó a su joven plantel. “Hemos tenido una regularidad que nos llevó a ser competitivos. Hubo equipos que estuvieron diez fechas sin ganar. Nosotros no tuvimos bajones”

Describió al equipo de Palermo como “competitivo” y juzgó que el choque será diferente a los juegos anteriores.

“Por ahi puede ser más abierto, pero no va a ser igual al que ya jugamos porque acá hay otros factores en juego y es un partido decisivo”.

“Este partido será otro, distinto a los anteriores. El que esté más suelto, con las luces prendidas y se anime un poco más tendrá su mérito.

“Hoy tenemos un montón de cosas nuevas, de mayor información, no es como antes, uno aprovecha al máximo la información de por ejemplo por donde atacarlo mejor a un rival, de cual es su mejor jugador y su déficit. Es cierto que después en la cancha se la tenemos que dar a un compañero, porque esto es fútbol”.

Mucho se dijo sobre la localía en la ciudad de San Nicolás. Sobre ello aseveró: “Tendremos que ir a jugar, como corresponde, a San Nicolás. Me duele por el hincha de Godoy Cruz que tiene que hacer un esfuerzo muy grande". Y acotó: “Pero ya está, ya no sirve de nada opinar. No digo más porque detrás de mis palabras se pueden colgar los jugadores y ellos tienen que estar tranquilos por lo que hay en juego. Estamos a un partido de jugar una final, nada menos”.

Sobre esta instancia decisiva sostuvo: “haremos el mayor esfuerzo para llegar a la final y darle una alegría a la gente. Si somos justos ganadores, creo que nos lo merecemos. Estos chicos se merecen la alegría”.

Y se refirió a la ansiedad que sobrelleva: “No estoy durmiendo nada, encima con los truenos de anoche mucho menos (risas). Así estamos con el Ruso (Marcucci), los otros tres (Ibáñez, Franco, Olmedo) cierran los ojos al toque.

En otro momento habló de las virtudes que los llevaron a este momento crucial: “Yo le insisto a los jugadores que si ellos han llegado hasta acá de una forma, no podemos cambiar ahora. Les hago entender que no hay otra forma, este es el estilo que nos ha llevado a esta instancia.”

“El jueves empezaré a diagramar un poco el partido, porque nos queda poco tiempo y es un partido en que nos jugamos tantas cosas.

Para el futuro:

Necesito un plantel amplio. El año que viene necesitamos tres jugadores por puesto como mínimo porque no te va a alcanzar con dos por puesto. y dependerá tambien de los jugadores que lleguen y se vayan.



Y volvió a hablar del futuro. “Tengo la obligación de ser competitivo y de volver a armar un plantel que sea acorde a ello. Tener como mínimo tres jugadores por puesto para todo lo que vamos a jugar: campeonato, Copa Argentina y la copa internacional que nos toque".

"No vamos a estar paseando en la copa y descuidando el campeonato, ni descuidando el descenso. No se puede dar ventajas, fijate que los descensos ya no son como antes”, culminó diciendo el entrenador del Expreso.