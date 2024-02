Deportivo Maipú sigue sin levantar cabeza y volvió a caer por la Primera Nacional. En esta oportunidad su verdugo fue San Martín de San Juan, que lo venció 2 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Es la cuarta derrota consecutiva del Cruzado en el torneo en lo que fue el regreso de Juan Manuel Sara a la dirección técnica, luego de la salida de Rubens Sambueza. El partido correspondió a la fecha 4 de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional y contó con el arbitraje de Juan Pafundi.

Foto: X / @Deportivo_Maipu

El primer tiempo arrancó con el local intentando domar el control, mientras que el visitante buscaba aprovechar los espacios para la contra, aunque ninguno lo hizo con claridad. Con el pasar de los minutos, San Martín comenzó a manejar los tiempos y dominó las acciones, pero sin claridad a la hora de concretar, por lo que no pudo abrir el marcador.

En la segunda etapa, el trámite del partido comenzó como había terminado la primera mitad. A los 18 minutos, el Verdinegro abrió la cuenta. Un rebote en el palo habilitó al recién ingresado Federico González, quien no perdonó y convirtió el 1 a 0.

El Cruzado intentó adelantar las líneas para buscar el empate, pero el visitante se cerró y volvió a buscar lastimar en contraataque. Así fue que a los 39 minutos, encontró la oportunidad de la mano, nuevamente, de González, que entró al área gambeteando y definió ante la salida de Rehak para marcar el 2 a 0 definitivo.

Foto: X / @Deportivo_Maipu

De esta manera, el Cruzado no solo no logra victorias y cayó en los cuatro partidos que lleva el torneo, sino que además no logra convertir goles. Por eso se encuentra en la última posición de la Zona A con 0 puntos. San Martín de San Juan quedó puntero con 9 unidades. En la próxima fecha, Maipú viajará a Puerto Madryn para enfrentar a Guillermo Brown, mientras que los sanjuaninos recibirán a Ferro Carril Oeste