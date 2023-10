Copa Argentina: Boca vs. Talleres se jugará en el Malvinas Argentinas

Boca Juniors y Talleres de Córdoba protagonizarán el duelo de cuartos de final más atractivo de la Copa Argentina 2023. El encuentro será el domingo 15 de octubre a las 21.10 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Tanto la programación de la Copa Argentina, como Federico Chiapetta (subsecretario de Deporte de Mendoza), confirmaron el día, la hora y la sede de este duelo entre dos candidatos al título. Todavía no hay confirmaciones de precios de entradas ni días y puntos de venta.

Demás está decir que será un partido con estadio repleto, por lo que genera Boca Juniors con hinchas que dirán presente de distintos puntos del país, más la pasión de los simpatizantes cordobeses, que ya saben lo que es agotar su sector en Mendoza. Lo hicieron en la última final de la Copa Argentina (derrota ante Patronato en 2022) y en la llave de 16 avos de final de la actual edición donde venció y eliminó a River Plate.

El resto de las llaves de cuartos de final son:

Huracán vs. Estudiantes de La Plata (viernes 13 de octubre a las 17.00 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario)

Chaco For Ever vs. Defensa y Justicia (Viernes 13 de octubre a las 21.10 en el estadio de Unión de Santa Fe)

San Lorenzo vs. San Martín de San Juan (martes 10 de octubre a las 17.00 en el Juan Gilberto Funes de San Luis)