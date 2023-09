Comienza la ilusión olímpica para el vóley argentino

La Selección argentina de vóley masculino inicia su camino en el Preolímpico, buscando un boleto para París 2024. Este viernes 29 de septiembre, debutará ante México, marcando uno de los objetivos más destacados del año para el combinado nacional.

El torneo reunirá a 24 selecciones que competirán por seis de los doce cupos disponibles para París 2024. Los partidos se llevarán a cabo en tres sedes distintas: Río de Janeiro (Brasil), Tokio (Japón) y Xi'an (China).

El equipo dirigido por Marcelo Méndez, que competirá en Xi'an, formará parte de la Zona C, donde se medirá con México, Canadá, Bulgaria, Bélgica, Polonia, China y Países Bajos.

Un dato relevante es que Francia, como país anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos, ya tiene asegurada su participación tanto en la rama masculina como femenina .

En busca de los lugares restantes, los 24 mejores equipos según el Ranking Mundial Senior (WR) de Voleibol FIVB, que aún no están clasificados, competirán en este torneo. Los dos mejores equipos de cada zona obtendrán un lugar en los Juegos Olímpicos. Finalmente, cabe destacar que todos los partidos del equipo argentino serán transmitidos por Espn y Star Plus.

Fixture de Argentina y horarios de nuestro país:

Viernes 29 de septiembre a las 23.00 vs. México

Sábado 30 de septiembre a las 23.00 vs. Canadá

Lunes 2 de octubre a las 23.00 vs. Bulgaria

Miércoles 4 de octubre a las 02.00 vs. Bélgica

Viernes 6 de octubre a las 05.00 vs. Polonia

Sábado 7 de octubre a las 08.30 vs. China

Domingo 8 de octubre a las 02.00 vs. Países Bajos