Cavani tuvo su esperada presentación: "Las cosas se dan cuando tiene que ser"

Edinson Cavani llegó a la Argentina y fue presentado en Boca Juniors ante una multitud. Se trata de uno de los pases más emblemáticos de la historia del fútbol argentino, ya que el delantero uruguayo es el séptimo máximo goleador del fútbol mundial en actividad.

Cavani, luego de realizarse la revisión médica, fue a La Bombonera para tener su primera conferencia de prensa, además de pisar por primera vez el césped del estadio Xeneize. A continuación, repasamos sus frases más importantes:

Sobre su llegada a Boca:

"Significa una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos años y me da la motivación para seguir en el fútbol. Vivo de las emociones y el desafío de salir a la cancha. Las charlas con Román (Riquelme) se habían hecho de amistad, tenemos una linda relación y hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando tiene que ser. Uno a veces toma ciertas decisiones y en este momento decidí venir acá. Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y creo que no hay país tan parecido al mío como Argentina ni club como Boca para hacer mis últimos pasos de la carrera".

"Cuando tenía 12 o 13 años vinimos en un viaje que se hizo desde Uruguay que trajeron una categoría de inferiores y una de las visitas era venir al museo de Boca. Estábamos todos felices y dentro de la visita estaba la posibilidad de salir a la cancha. Todos teníamos la ilusión pero antes de salir nos comunicaron que solo podíamos ir a la grada y yo deseaba poder estar ahí. Nunca me imaginaba lo que me iba a pasar después en mi carrera. Me emociona mucho".

El encuentro con Bianchi en París:

"Tuve un encuentro con Bianchi en una entrevista y le pregunté lo que era el mundo Boca, qué sintió él, y me dio una respuesta muy diplomática y me explicó que son cosas diferentes. Nunca me dejó en claro lo que era pero sí que sería una experiencia increíble".

No confirmó su presencia el miércoles:

"No sé si estaré con Nacional, tendré que reunirme con el cuerpo técnico y ellos tomarán la mejor decisión para lo que viene. Son mis primeras horas en esta casa y de a poco empezaré a conversar".