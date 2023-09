Camila Rivera se coronó campeona latinoamericana de fútbol freestyle

Camila Rivera fue la única mendocina en participar de las Eliminatorias para el Mundial de Freestyle. Dicha etapa clasificatoria se realizó en Córdoba a finales de agosto y principios de septiembre, donde logró coronarse campeona latinoamericana en la disciplina Street Panna.

“Fue una experiencia muy linda. En realidad fui a probar porque era la primera vez que participaba de una competencia presencial y con público en las tribunas. Mi experiencia había sido en certámenes virtuales. Fue un escenario muy grande (Estadio Mario Alberto Kempes), además de las cámaras que habían porque se filmaba todo”, expresó Rivera, en diálogo con Ciudadano News.

Para la oriunda de Rivadavia, también fue la primera vez en una Batalla (1 vs.1), a lo que amplió: “Tenés un solo intento y al estar en un escenario así, es más complejo. Sin embargo, el ambiente es muy bueno. Todos te aplauden cuando hacés un truco, incluso los contrincantes se ponen contentos cuando algo te sale bien”.

Si bien no pudo clasificar al Mundial en Batalla, Rivera dio la sorpresa en Street Panna, quedándose con el primer lugar a nivel latinoamericano: “No me lo esperaba. Esta disciplina tiene como objetivo hacerle un caño al rival. En caso de que no se consiga, gana el participante que haga más goles. Es más cercano a lo que hago, ya que he jugado al fútbol desde chica, primero en la plaza y en la escuela, y luego en clubes, tanto en fútbol 5 como en 11. Salió todo mejor de lo que pensaba”.

“En semifinales me enfrenté con Soledad Arena de Buenos Aires. Allí, ninguna pudo hacer el caño y terminé ganando por goles. Y en la final, con Loli Michell de Perú, pude hacer el caño muy rápido para lograr el título”, continuó.

Esta participación de la rivadaviense, le abrió puertas para otras competencias, como por ejemplo el domingo 8 de octubre, que será parte de la Free League, un certamen de Fútbol Callejero que se disputará en Buenos Aires.

“Todo lo que vengo haciendo lo estoy costeando con mis trabajos (es docente de Educación Física en la Escuela 1-571 Dr. Felipe Arana de Guaymallén y el Cens 3-462 Enio Calzetti de Rivadavia). El freestyle es algo que me gusta, así que lo hago con mucho amor y pasión. Cuando llegué a mi casa, me dije a mí misma que valió la pena cada centavo que invertí”, relató la esteña, que entre sus sueños y objetivos se encuentra el de participar del Open Super Ball, que se realiza todos los años en Europa.

Finalmente, Camila destacó que “esa experiencia en Córdoba me dio energía para seguir apostando y mejorando. Entre el gimnasio y la escuela, me hago el tiempo necesario para seguir entrenando. Sé que hay mucho para seguir mejorando, tanto en Batalla como en Street Panna”.