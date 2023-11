Boca y Newell´s no se sacan ventaja

Ferreira C.

Entra: Gonzalez F. - Sale: Ferreira C. 46' - Sustitución

Entra: May G. - Sale: Recalde J. 46' - Sustitución

Entra: Saralegui J. - Sale: Medina C. 46' - Sustitución

Sin Nicolas Valentini en la zaga central por gripe, en su lugar ingresó Aaron Anselmino, y con la vuelta de Ezequiel Bullaude por Jorman Campuzano, el orientador Mariano Herron mantuvo la base que empató 1-1 con el Ciclón en el Bajo Flores. Alineado con cuatro defensores (Advíncula, Figal, Anselmino, Saracchi), tres mediocampistas (Medina, Pol Fernández, Barco), un enganche (Bullaude) y dos delanteros (Cavani y Merentiel), el local entró dormido, no tuvo la pelota ni profundidad por afuera, y perdió la mitad de cancha.

Enfrente, la visita se paró con tres centrales (Velázquez, Glavinochi, Vangioni), cuatro mediocampistas (Méndez, Gómez, Portillo, Martino), y tres delanteros (Balzi, Recalde, Ferreira). De entrada, tuvo muchas facilidades en campo rival y se adueñó de la pelota. Jugó en campo rival y atacó a su contrincante de manera directa. A los 5´, tuvo la primera situación clara de gol. Porque Balzi disparó con derecha, dio rebote Chiquito Romero y no pudo tomar el rebote Recalde para marcar el primero.

Con el correr de los minutos, el dueño de casa empezó a tener la pelota en su campo sin poder profundizar. Le costó generar de mitad de cancha hacia adelante e imponer condiciones. Barco no entró en juego, Medina apareció a cuentagotas y Bullaude no se puso el equipo al hombro. Adelante, mucha movilidad de Cavani y Merentiel pero no les llegaba la pelota.

A los 20´, llegó la primera ocasión de Boca en ataque. Desde la izquierda, centro de Barco al ras para Bullaude que no pudo tocarla ante la salida del portero, Lucas Hoyos. El tridente Saracchi-Barco-Merentiel por la izquierda le dio juego al ataque xeneize. Por ese sector, el local generaba sociedades que terminaban en el área grande con centros para Merentiel, Cavani y Bullaude. A esa altura, la Lepra ya había perdido y era empujado por el local contra su propia valla.

A los 35´, el equipo de Herron tuvo la más clara del partido. Desde la derecha Barco ejecutó un tiro de esquina, Hoyos salió mal, cabeceó Pol Fernández con comodidad y salvó Ian Glavinovich en la línea. En la siguiente jugada, el goleador de Salto cabeceó con fuerza en la puerta del área chica y el guardavalla rosarino evitó el primero del encuentro.

La primera etapa fue entretenida e intensa. Terminó mejor el local que la visita. El rendimiento de Boca fue de menor a mayor. Careció de juego colectivo pero por empuje tuvo situaciones de gol. Newells, por su parte, hizo un juego muy digno, contó con chances para abrir el marcador en el primer cuarto de hora, y por momentos, se la hizo pasar mal al dueño de casa.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Guillermo Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Mariano Herrón.



Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Leonel Vangioni; Marcos Portillo, Iván Gómez, Guillermo Balzi y Angelo Martino; Cristian Ferreyra; Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.