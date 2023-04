Atlético Tucumán puso en duda la salud mental del árbitro Espinoza

Luego de consumada la derrota de Atlético Tucumán ante San Lorenzo de Almagro por 3 a 1, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, puso en duda si el árbitro Fernando Espinoza "está en condiciones psicológicas para dirigir" en el fútbol profesional y adelantó que solicitará a la AFA la documentación que respalde su habilitación.



El dirigente consideró que Espinoza "le hace muy mal al fútbol" y que su sostenimiento de parte de AFA "va en contra de lo que promueve en relación con erradicar la violencia de las canchas".

"No sólo lo digo yo: es unánimemente el peor árbitro de la historia del fútbol argentino. A Atlético Tucumán lo perjudicó en muchas ocasiones, pero el accionar de Espinoza es sistemático en todas las canchas del fútbol argentino. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se produzca un hecho de violencia que tengamos que lamentar", aseguró Leito en un duro descargo en Twitter, que además fue publicado en la página oficial del club.



Espinoza completó el sábado una polémica labor con tres expulsados en Atlético, entre ellos el DT Lucas Pusineri, y uno en San Lorenzo.



La expulsión del entrenador resultó sorpresiva por ocurrir antes del minuto de juego en el Monumental José Fierro en la primera protesta. Durante el primer tiempo, Ignacio Maestro Puch vio la tarjeta roja por un planchazo detectado mediante el VAR y Guillermo Acosta por protestarle esa decisión.





Espinoza entendió que el mediocampista le faltó el respeto a su autoridad al bloquearle el paso con su cuerpo.



Atlético debió encarar el partido con 9 hombres desde los 42 minutos cuando San Lorenzo ya ganaba 2-1 con un clima de total hostilidad hacia el mendocino.



Los problemas del club tucumano con Espinoza se remontan al torneo pasado tras una derrota con Boca en La Bombonera cuando el "Decano" peleaba por los primeros puestos de la Liga Profesional.



"Como dije anoche ante la prensa, luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió esta semana cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo. Y, una vez designado, no hay mucho que se pueda hacer", escribió el presidente.



"Tras el desastroso arbitraje de anoche, no solo voy a volver a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán sino que se analice seriamente si Espinoza está en condiciones psicológicas de dirigir y que las autoridades muestren la documentación que lo avale para arbitrar", concluyó.