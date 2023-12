Aseguran que el City está cerca de comprar al Diablito Echeverri

Manchester City estaría decidido a comprar el pase de Claudio Echeverri, la gran joya de River Plate y figura del último Mundial Sub-17. ¿Cuánto tiempo más seguirá en Argentina y qué dinero le quedaría al club de Núñez?

Según informa el sitio TyC Sports, se está en plena negociación, para que el Diablito pueda continuar durante todo el 2024 en Argentina y recién en 2025 emigre al Viejo Continente.

Hay que recordar que Echeverri tiene contrato hasta diciembre de 2024. Por lo cual, si River no lo renueva antes de esa fecha o no hay una venta previa, el jugador podría irse con el pase en su poder y no le quedaría ningún dinero al Millo.

Cualquier institución que desee obtener los servicios de Echeverri hasta la fecha de esta publicación, debería pagar la cláusula de rescisión que es de 25 millones de dólares. El City estaría dispuesto a desembolsar esa cifra y dejarlo un año a préstamo en el equipo comandado por Martín Demichelis. Además, la idea es que el club de origen pueda quedarse con una plusvalía en caso de una futura venta.

Algo similar sucedió con Julián Álvarez antes de viajar al equipo Ciudadano. ¿Llegará a buen puerto la negociación?