Arnaldo Gruini alcanzó la gloria en el campeonato de karting de tierra del norte de Buenos Aires

En una jornada llena de emociones y adrenalina, el Campeonato de Karting de Tierra, organizado por la Federación del Norte de Buenos Aires, llegó a su apoteósica fecha de coronación, consagrando al talentoso piloto mendocino Arnaldo Gruini como el nuevo campeón de la categoría Pro Kart Máster.

El impecable autódromo de Salto, fue testigo de una final emocionante donde Gruini, de 43 años y oriundo de Guaymallén, supo enfrentar todos los desafíos para alcanzar el anhelado título.

La temporada fue un torbellino de emociones desde el principio, y la última fecha no fue la excepción. Gruini llegó a la competencia final como uno de los principales animadores al título, compitiendo codo a codo con su férreo rival, Damián Sabbatini, que además buscaba retener el título obtenido en la temporada pasada, por lo que la pista de tierra vibraba con la expectativa de una batalla épica entre los maestros del volante.

En la tanda clasificatoria, el mendocino dejó en claro que estaba decidido a luchar por la victoria. Sin embargo, la verdadera prueba estaba reservada para la final. Partiendo desde la sexta posición, por lo que el piloto de Guaymallén sabía que cada adelantamiento sería crucial para sus aspiraciones de campeonato, ya que llegaba, como escolta justamente de Sabbatini, 215 puntos para el piloto de Colón, mientras que el mendocino sumaba 211 unidades. Nicolás Gallo, Santiago Biscayarte y Juan Beluccia también estaban en los puestos de punta.

Beneficiado por el desperfecto mecánico de su rival directo al título, cruzó la línea de meta en la tercera posición, lo que fue suficiente para asegurar el campeonato de la categoría Pro Kart Máster. La euforia se apoderó del equipo Dammiano Motor Sport, para el que corre Gruini, mientras celebraban la victoria en esta apasionante jornada automovilística.

Los más de mil kilómetros que el piloto mendocino hace todos los meses para competir en el campeonato del Norte de Buenos Aires dieron su fruto y con este título, el primero a nivel Nacional, ya que anteriormente fue triple campeón cuyano, se consolida como una figura destacada en el mundo del karting de tierra en la región.

Arnaldo Gruini junto a su equipo. Foto | Gentileza Fedenor

Más sobre Arnaldo Gruini

Nacido el 5 de noviembre de 1980, el mendocino le contó a Ciudadano.News: "Me subí a un karting por primera vez a los 6 años, cuando mis papás me llevaron a una carrera en Las Heras (departamento que constituye el Gran Mendoza). Hasta los 15 años corrí a nivel nacional y cuyano", expresó el triple campeón de Cuyo en las categorías 50 cc, 125 Junior y 125 Senior.

Su pasión por las cuatro ruedas lo llevó a dar un salto, por lo que corrió en la Fórmula Súper Renault, desde 1996 a 1997. El año siguiente lo hizo en Fórmula Renault, cuestiones extradeportivas hicieron que pudiera continuar corriendo.

Siguió ligado al automovilismo, en 2018 se subió a un auto en el Zonal Cuyano y se bajó en el 2020 para volver a subirse a un karting, pero para correr en asfalto en las carreras organizadas por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo).

"Me compré un karting y el preparador que me hacía el motor era de Buenos Aires", manifestó el piloto mendocino y continuó: "Ahí descubrí el karting de tierra y me encantó, por lo que me quedé corriendo en Buenos Aires en los campeonatos de las federaciones PKN (Karting del Norte) y Karting del Centro (KCD)".

Para llegar a la cima, un grupo de personas son las hacedoras de la proeza, por lo que Gruini agradeció "a todo el equipo de Luciano Dammiano y al grupo de mecánicos Leandro, Axel, Ezequiel y Maxi y por su puesto al grupo de pilotos que acompañan al equipo".

Finalmente, el lugar destacado es para su familia, "a mi señora Analía, y a mis hijas que se bancan, que me vaya por varios días de casa, y a mis papás, Victor y Amalia, que están siempre de forma incondicional", cerró el campeón que ahora descansará para en el 2024 tratar de retener el título.

Pro Kart Máster (resultados 10 fecha)

Daniel Codesido Juan Beluccia Arnaldo Gruini (Campeón) Juan Pablo Martín Juan Lauría

Campeonato