Tigre- Chacarita suspendido por la agresión a un hombre Funebrero

El duelo entre Chacarita y Tigre por la Copa Argentina fue suspendido cuando, con el partido 1-0 en favor del Matador, el futbolista del Funebrero Fernando Brandán recibió un botellazo desde la tribuna, tan solo un minuto después del gol de Brahian Alemán.

Ante esto, el jugador tuvo que ser retirado del campo de juego y no pudo seguir jugando, lo que provocó la suspensión del encuentro.

Tigre quien tiene un flojo 2024 -llevaba seis partidos sin marcar- había encontrado en los pies de Brahian Alemán el 1-0 ante Chacarita en un clásico decisivo por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, unos minutos después tras la expulsión de Agustín Cardozo, el rumbo del partido cambió rotundamente por una agresión.

Unos segundos después que el volante del Matador vio la tarjeta roja, la hinchada de Tigre lanzó una botella que impactó sobre el futbolista Fernando Brandán: el experimentado jugador fue atendido rápidamente por los médicos pero al no estar en condiciones de seguir se dirigió hacia los vestuarios y el árbitro Ariel Penel, luego de escuchar el parte médico, decidió suspender el encuentro.

"Todos vieron lo que sucedió. Nosotros no sabemos de la gravedad de la lesión y tenemos que confiar en los médicos y me dijeron que el futbolista no podía continuar y por esta razón Chacarita no quería seguir con el partido y me parece razonable", expresó el árbitro en declaraciones post decisión.

Y además, agregó información sobre las próximas horas que serán claves para ver donde irá el rumbo del encuentro: "Ahora pasaremos el informe de lo sucedido al Tribunal de Disciplina y ellos decidirán si el partido continúa o no".

Al respecto, el entrenador del Matador Néstor Pipo Gorosito manifestó: “No corresponde que tiren cosas, pero el jugador cabeceó la botella. Miren los videos”, generando mucha polémica.