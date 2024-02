Almirón es cauto con la vuelta ante Godoy Cruz: "Seguimos enfrentando al mejor de Argentina"

Colo-Colo se prepara para recibir a Godoy Cruz este jueves a las 21:30, en el Estadio Monumental de Santiago, en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Luego de haber ganado por 1-0 en la ida, el equipo dirigido por Jorge Almirón buscará mantener su ventaja ante un Tomba que llega en un buen momento (líder e invicto en la Copa de la Liga).

En la previa del encuentro, Almirón brindó declaraciones en conferencia de prensa destacando las virtudes del conjunto argentino. "El rival tiene muchas virtudes y un gol te cambia todo. Estamos intentando marcar un estilo en función de los jugadores que tenemos y siendo locales no se puede especular. El equipo va a salir a ganar", afirmó.

Además, el técnico argentino resaltó la importancia del partido y la oportunidad que representa para el club chileno. "Hace mucho que no ganaba Colo-Colo en Argentina y se hizo, hace mucho que no pasa a una siguiente fase y tenemos la posibilidad de hacerlo. La única manera de probarse son los partidos. Va a ser difícil, seguimos enfrentado al mejor equipo de Argentina y tenemos que estar preparados para jugar este tipo de partidos", añadió.

Sobre el estado físico de Arturo Vidal, quien no terminó al 100% el partido en Mendoza, Almirón brindó tranquilidad a los hinchas de Colo-Colo. "Están todos para jugar. Tuvieron el fin de semana para recuperarse, Arturo tiene un par de días más no hace falta apresurarlo, un día o dos que no entrene no hace nada. Él sabe jugar bien este tipo de partidos", aseguró el estratega.