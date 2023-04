Agustín Loser fue convocado para la Liga de las Naciones

El mendocino Agustín Loser fue convocado para el plantel argentino que disputará la Liga de las Naciones (VNL). El voleibolista actualmente juega en el Allian Milano de Italia, donde está en plena disputa de la definición del torneo local.

La novedad es que en la nómina de 24 deportistas no aparece Facundo Conte. El punta receptor, de 33 años y recientemente campeón de la Liga Argentina con Ciudad Vóley, acordó con el cuerpo técnico del seleccionado que va a descansar durante la VNL y luego decidirá su continuidad en la Selección.

El seleccionado, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comenzará en mayo a entrenarse para el año de competencia que tendrá la Liga de Naciones, el Sudamericano, el Preolímpico para París 2024 y los Juegos Panamericanos en Chile.

Marcelo Méndez, que esta temporada tendrá como asistentes a Martín López y Pablo Rico, convocó a 24 jugadores para la Liga de Naciones que iniciará en junio próximo.

Una agenda cargada

La Selección argentina de vóley jugará dos partidos amistosos ante Cuba en Tecnópolis el 1 y 2 de junio y luego viajará a Canadá, país donde disputará la primera etapa de la VNL.

Los partidos de Argentina en la VNL

En Ottawa

6 de junio vs. Italia

8 de junio vs. Brasil

9 de junio vs. Canadá

11 de junio vs. Holanda

En Orleans

20 de junio vs. Eslovenia

21 de junio vs. Francia

23 de junio vs. Bulgaria

24 de junio vs. Japón

En Anaheim

4 de julio vs. Serbia

6 de julio vs. Alemania

7 de julio vs. Estados Unidos

8 de julio vs. Irán

La lista

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Matías Giraudo, Luciano Aloisi y Federico Arquez.

Opuestos: Bruno Lima, Pablo Koukartsev y Manuel Balagué.

Centrales: Agustín Loser, Joaquín Gallego, Martín Ramos, Sergio Soria, Nicolás Zerba y Ramsés Cascu.

Receptores: Ezequiel Palacios, Jan Martínez, Luciano Vicentin, Nicolás Méndez, Valentino Vidoni, Manuel Armoa, Mauro Zelayeta y Luciano Palonsky.

Líberos: Santiago Danani y Tobías Scarpa.