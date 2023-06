Además de Messi, quiénes se bajan de la gira por Asia

Tras el triunfo 2 a 0 de la Selección argentina frente a Australia, la Scaloneta seguirá en Asia, donde el próximo lunes se medirá con Indonesia, en el último amistoso previo al inicio de las Eiminatorias.

El entrenador, Lionel Scaloni, confirmó que hay tres futbolistas que se bajan de la gira. El primero es Lionel Messi, quien ya se sabía de antemano ya que tiene programadas sus vacaciones, además de su participación en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

Los otros dos integrantes de la Scaloneta que se bajan de la gira son Nicolás Otamendi y Ángel Di María.

"Es una decisión mía, no me lo pidieron ellos. Es justo que descansen, que se vayan con su familia. Lo merecen más que ninguno. Lógicamente todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno me lo planteó de los demás, así que quiere decir que están bien acá. Eso está bueno", expresó Scaloni en diálogo con TyC Sports.

Además, se le consultó por el debut de Alejandro Garnacho, una de las jóvenes promesas del seleccionado con tan sólo 18 años."Hay que ir paso a paso. Le dimos los minutos para que se vaya encontrando, no tenemos que apresurarnos. Hay jugadores de nivel también que hoy no han entrado, pero estamos ilusionados como todo el resto. La idea es darle minutos a todos los chicos, que se vayan acoplando sin olvidarnos de los que están", sentenció.