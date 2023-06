Riquelme confirmó su partido de despedida: "Messi va a estar"

Y un día se confirmó. Juan Román Riquelme tendrá su partido de despedida en La Bombonera. Así lo manifestó este miércoles en conferencia de prensa, donde además expresó que Lionel Messi dirá presente. La velada será el próximo 25 de junio en el estadio de Boca Juniors.

"Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para mucho. Tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y ser compañero de los dos. Seguro que la va a pasar bien, va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo... Será maravilloso", expresó el ídolo Xeneize.

Además, agregó que "los equipos ya son claros. Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar. Será Boca contra la Selección argentina y esperemos que la gente lo disfrute mucho".

En un momento, se le consultó la posibilidad de hacer más de un partido y en distintas partes del país, a lo que manifestó: "No lo sé. Es verdad que somos muchos los Bosteros, eso sin duda. Cada día que pasa no sé por qué me tienen tanto cariño, eso también me lo pregunto. He sido un simple jugador de fútbol que intentó defender los colores de la mejor manera, que intentó defender los colores como lo sentía y que pasó nueve años del último día. La Bombonera volverá a ser una maravilla como siempre".

"Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día", sentenció Román, visiblemente emocionado.

No se dio más detalles de los invitados, ni tampoco de entradas, aunque según el sitio TyC Sports, es casi un hecho que la venta de entradas será exclusiva para socios de Boca Juniors.