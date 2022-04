Falta un mes para el estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, y para calmar las ansias de los fanáticos, Marvel presentó hoy el tráiler definitivo de la película, que se podrá ver en los cines desde el 5 de mayo.

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch está enmarcada en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, es decir, que la historia sucede después de los hechos que se vieron en Advengers: Endgame.

En esta película dirigida por Sam Raimi, Dr. Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido y, junto a su equipo, debe enfrentarse a una amenaza enorme.

Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams completan el elenco de esta superproducción que contará con personajes reconocidos de Marvel, como Wanda (Bruja Escarlata).