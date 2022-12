Hernán Casciari emocionó a Messi con un nuevo cuento

En el famoso programa radial Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff, el escritor y columnista, Hernán Casciari, adelantó un fragmento de su nuevo cuento, denominado Messi y su valija, que se podrá conseguir en la próxima edición de la Revista Orsai, de la cual Casciari es el director y fundador. E inesperadamente, llegó la respuesta del flamante campeón del mundo.

En este texto emocionante, Casciari recuerda cómo fue vivir en Barcelona en el inicio del Siglo XXI y todo lo que se hablaba de un chico rosarino que la rompía en las inferiores.

"En los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas, cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos. Eran las dos preguntas más fuertes", destacó Casciari, que su genial forma de relatar sus textos.

"En la en la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. El rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene; en las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou. Se hace hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas las respondía con un sí, con un no, a veces decía "gracias" y después bajaba la vista. No hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga se comía todas las eses y decía ´ful´ en lugar de ´falta´ y decía ´gambeta´ en lugar de ´regate´", amplió el autor de Más respeto que soy tu madre.

El adelanto de Messi y su valija

Un día más tarde, el propio Messi se hizo eco de la historia y envió un mensaje de voz al programa, lo cuál conmovió profundamente al escritor y a Andy Kusnetzoff. "Anto me mostró lo de Hernán, lo que contó, lo que escribió. La verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque era algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo".

"Quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirles que lo escuchamos, que nos emocionamos. Me hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande ahí para todos y gracias, otra vez", envió la Pulga para la emoción de los presentes en el piso.

El audio de Messi en Perros de la calle