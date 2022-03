El Indio Solari se refirió a la guerra Rusia-Ucrania con una irónica foto

Fiel a su estilo, el Indio Solari usó la ironía para hablar de un tema tan actual como la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de sus redes sociales, el cantante argentino compartió una foto suya para mostrar la forma en la que los medios de comunicación plantean el conflicto.

El rockero publicó una imagen leyendo un diario Clarín con titulares sobre la Segunda Guerra Mundial y escribió: "Noticias de ayer. Extra! Extra!", haciendo alusión a la canción Noticias de ayer, del disco Un baión para el ojo idiota (1988) de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La foto que publicó el Indio Solari

La publicación del músico llega luego de una entrevista que mantuvo el Indio Solari con una radio española, en la que el artista expresó que "la derecha" lo acusa de ser "un millonario de izquierda" por trabajar de manera independiente.

Por otra parte, en la charla con el medio europeo, el cantante manifestó: "A veces me jode la gente que no entiende las letras, y yo les digo que tienen que estar agradecidos si llego a emocionarlos, como dicen que los emociono, sin pasar por la aduana del entendimiento. El entendimiento es una cosa más compleja". "Aparte, si vos hacés una canción que es para entender, una vez que la entendió el público, ¿la tiene que volver a entender y volver a entender? No, es mejor tener una lírica ambigua que puede ser interpretada de distinta manera, en distintos momentos de la vida de alguien. Y eso creo que es la llave por la cual ha pasado de padres a hijos, y nietos ya, todo el cancionero mío y de Los Redondos, que es compartido con Skay", añadió.