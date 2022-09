La serie argentina 'Tierra incógnita' será uno de los estrenos

Para celebrar un nuevo aniversario de su llegada al streaming, el gigante del entretenimiento festeja este jueves el Disney+ Day con estrenos de grandes producciones.

Además de los anuncios de nuevos productos audiovisuales, la plataforma incorporará a su catálogo algunas de las películas que llegaron a los cines en los últimos tiempos, series de populares personajes y un par de documentales.

Como cada año, también habrá sorpresas que no han sido reveladas y que se irán dando a conocer a lo largo del día.

Los grandes estrenos del Disney+ Day

Thor: Love & Thunder: Estrenada hace tan solo dos meses en cines, Thor: Love & Thunder llega como una de las grandes novedades del Disney+ Day. La cuarta película de la saga del Dios del Trueno sigue cronológicamente la historia del multiverso después de los hechos de Avengers: Endgame.

El popular Taika Waititi dirige la cinta protagonizada -obvio- por Chris Hemsworth. Además, Christian Bale logra una excepcional interpretación de Gorr, el villano de la película. Tessa Thompson; Jaimie Alexander; Russell Crowe y Natalie Portman completan el elenco.

Pinocho: otra de las grandes películas que llegan hoy a la plataforma es la live action de Pinocho.

Con una trama muy similar al clásico animado de 1941, la cinta está dirigida por Robert Zemeckis cuenta con Tom Hanks en el rol de Gepetto.



Cars on the Road: los protagonistas de la saga Cars, el Rayo McQueen y Mate, son los protagonistas de esta miniserie de 9 episodios que recorrerá los Estados Unidos.

La producción animada está producida por Marc Sondheimer.

Tierra incógnita: primera serie de terrror original de Disney producida en Argentina. La ficción, rodada íntegramente en nuestro país, está dirigida por Sebastián Pivotto y protagonizada por el joven Pedro Maurizi.

La trama sigue la historia de un joven que intenta resolver la misteriosa desaparición de sus padres en un tétrico parque de diversiones.

Obi-Wan Kenobi, el documental de Star Wars: documental sobre la producción de la aclamada serie de Obi-Wan Kenobi.

Las aventuras de Bertie Gregory: Bertie Gregory, un explorador de 29 años, protagoniza este programa de National Geographic con tecnología nunca antes vista y un formato completamente rupturista en este tipo de reality shows.

Welcome to the club: corto animado de Los Simpson que tiene como protagonista a Lisa Simpson, quien quiere convertirse en princesa, pero descubre que ser mala puede ser más divertido.