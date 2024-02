Siguen las críticas contra las políticas científicas de Milei

Ante las amenazas iniciales de cierre del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y la presente falta de presupuesto y confirmación de la financiación de los diversos centros de investigación, los científicos e investigadores se encuentran en pie de guerra y alertan ante la creciente salida del país de muchos de ellos, tentados por organismos o empresas extranjeras que aseguran un mayor reconocimiento de su tarea, además de ingresos dignos y calidad de vida.

En este caso, Beatriz García, doctora en astronomía con especialidad en astrofísica, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) sobre los recortes para investigación científica:

“Es una situación complicada, nos parece que es la peor que hemos vivido nunca, de manera que no es trivial el asunto", señaló, agregando: "la denominación que se ha elegido, esto del cientificidio no está relacionado sólo con la gente que está planeando irse del país y que está tomando cargos y becas en el exterior, que hay muchas personas en esta situación, sino la destrucción interna".

La investigadora precisó que "este año se había acordado un ingreso de 1600 becarios, que son el semillero de donde salen luego los investigadores formados y la gente que va a mantener el sistema.

A pesar que están los resultados todavía no publicados -el compromiso es que se van a publicar el 28 de febrero-, según la reunión que tuvieron ayer varios representantes de los científicos, becarios, personal de apoyo con el presidente del Conicet, lo que se nos ha dicho es que hay plata para 300", y a la hora de caracterizar la situación dijo que es "muy riesgosa".

Es decir "cuando uno habla de qué pasa con la ciencia hacia dentro, no se trata solo de que nuestro sueldo se depreció al 50% respecto de fines del año pasado, o el poder adquisitivo de un empleado público cayó un 40%, el tema es el mantenimiento de los institutos, el mantenimiento de los laboratorios".

Además, la situación no es igual para todos: "Hay científicos que se mueven en el ámbito de la universidad, allí las universidades tienen financiación para mantener los espacios abiertos, para pagar luz, gas y demás, pero si el instituto está fuera del ámbito universitario, se tiene que autofinanciar con los fondos del Conicet. No se ha recibido ni un centavo este año, ni siquiera se ha ejecutado un presupuesto similar a 2023. De manera que la gente está funcionando hasta que le alcance el dinero. Eso implica que se van a cerrar laboratorios", explicó.

"La gente que trabaja en disciplinas biológicas suele tener objetos vivos en los laboratorios, y se pierde todo. Si no podes pagar la luz y tenes cultivos conservados en heladeras, se pierde el trabajo de años, se pierde investigación de mucho tiempo y después cuando uno vuelve, si es que puede volver nunca se vuelve desde el lugar donde dejó, hay que arrancar de más atrás y eso es lo que entendemos por cientificidio", añadió.

Falta de empatía

“Hay algunas disciplinas que parecen no tener un impacto inmediato sobre la vida cotidiana pero tarde o temprano lo tienen. El tema es que a lo largo de las dos últimas décadas se ha hecho una gran acción en cuanto a la comunicación".

"De hecho en la última encuesta de percepción pública de la ciencia, del 2022, ha mejorado mucho, por eso nos sorprende un poco que la población no acompañe, porque las encuestas dan como resultado que la gente reconoce el rol de los científicos, reconoce su trabajo, sabe que impacta en la vida cotidiana".

No sabemos qué pasó, parece que rápidamente olvidamos lo que hace un año parecía tan claro, entiendo que hay otros problemas que son inmediatos como comer, pero nos sorprende esta respuesta no tan empática por parte de la población", remarcó García, y destacó “este terrible, brutal ajuste a la ciencia y tecnología, se habla de cerrar el Conicet; es una cosa muy grave, incluso hay emergentes sociales, que son los diputados de la Nación que votaron por el cierre, digamos que la ley ómnibus no prosperó pero el artículo 5 habilitaba para cerrar el Conicet".

"Ahora, cuando los científicos salimos a la calle literal, hay muchas acciones en plazas, en lugares públicos, los científicos con sus laboratorios en la calle y gente participando de actividades, yo vivo en Mendoza y la gente de Conicet Mendoza ayer estuvo en una actividad en la plaza independencia con una cantidad enorme de gente haciendo actividades científicas y todos reconociendo lo interesante que es".

"Entonces hay como una dificultad en comprender lo que pasa, la importancia del científico porque cuando salimos todos maravillados y después que los ajusten, los echen”, concluyó.

