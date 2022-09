Potenciar Trabajo y Progresar: todo lo que hay que saber en septiembre

Después de que el Gobierno confirmara que Potenciar Trabajo es compatible con el Progresar, surgieron más dudas sobre cuándo se cobran los planes, ya que muchos no pudieron acceder al último pago.

La resolución 1640 afirma que se puede tener ambos programas desde el 1 de agosto, lo que significa que los beneficiarios debían recibir su salario o beca en septiembre. Sin embargo, esto no sucedió y la expectativa está puesta en octubre.

En la siguiente nota te contamos todo lo que se sabe hasta ahora y cómo retomar los planes.

¿Qué hacer si te diste de baja?

Si bien el decreto no especifica cómo volver a ser beneficiario, y tampoco lo explicaron desde el Gobierno, la realidad es que el documento es claro: se dio marcha atrás con la decisión de suspender 40.000 programas y se asegura que se pueden cobrar las dos prestaciones a la vez.

De esta manera, existe la posibilidad de que los titulares vuelvan a entrar automáticamente a Potenciar y Progresar, lo que significa que el próximo mes deberían cobrar como corresponde. Sin embargo, la información no está confirmada y también está la probabilidad de que tengan que hacer algún tipo de trámite para recibir cualquiera de los dos planes.

Ante la duda frecuente sobre "cómo saber si cobro potenciar trabajo" o las becas, es importante saber que los datos se pueden verificar en la aplicación Mi Argentina. Además, por ahora no hay nuevas inscripciones, excepto en Progresar Trabajo.

¿Cuándo pagan Potenciar y Progresar?

Si se confirma que las altas se darán automáticamente, lo mismo debería pasar con el pago. Sin embargo, se estima que los beneficiarios perderán el cobro de agosto que se depositaba en septiembre. En cambio, volverían a recibir su prestación en octubre porque se acredita a mes vencido.

El mes que viene, Potenciar Trabajo se abonará entre el 5 y el 15, mientras que Progresar se deposita de acuerdo al calendario por terminación de documento que defina ANSES. El mismo podría empezar el martes 11 o miércoles 12 de octubre.

¿Cuánto cobran Potenciar y Progresar en octubre?

En octubre impactará el primer tramo de aumento del Salario Mínimo y los planes, por lo que Potenciar Trabajo se elevará a $25.600. Además, hay personas que también tienen los $6777 de AUH y Tarjeta Alimentar ($9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más de hasta 14 años).

Por otro lado, las becas aumentaron a $7400 con el bono de conectividad, pero algunos estudiantes reciben el 80% ($5900) y a fin de año deberán hacer el trámite de regularidad para obtener el retenido de todo el 2022.

¿Hay bono para Potenciar Trabajo?

No. Por el momento no se confirmó un pago extra para el salario complementario y, además, los beneficiarios no podrán recibir el bono de $50.000 para personas con mayor vulnerabilidad, ya que no alcanza a planes del Estado. Sí se espera que más adelante, en diciembre, se vuelva a pagar el medio aguinaldo como todos los años.