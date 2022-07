En cualquier momento se anunciarán medidas económicas para respaldar a los sectores vulnerables dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Si bien se espera el pago de un bono de 20 mil pesos también es posible que se adelante el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil que tendrá impacto en planes y salarios complementarios.

Por tal motivo y teniendo en cuenta los recientes antecedentes de personas que no pudieron cobrar el Refuerzo de Ingresos, en este informe te explicamos cuáles son los trámites esenciales para que no te quedes afuera de los beneficios que se publicarán en las próximas horas.

Bonos y pagos de emergencia: cómo asegurar el pago

Aquellos desempleados, trabajadores informales, asignaciones y beneficiarios del RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) que no pudieron cobrar, en la mayoría de los casos, se vieron afectados por no actualizar sus datos personales antes de inscribirse para acceder al Refuerzo de Emergencia.

Si bien todavía no se sabe si se van a abrir nuevas inscripciones, lo cierto es que la mayoría de las personas dentro del universo de posibles beneficiarios, no tiene los datos actualizados. Inclusive de pagarse el bono en forma automática sobre los que ya cobraron anteriormente y aprobaron el estudio socio-ambiental, el hecho de actualizar los datos (bancarios sobre todo) no es una mala idea si tenemos en cuenta que muchos fueron aceptados pero no cobraron por no actualizar la CBU (Clave Bancaria Uniforme).

En el caso de las personas que cobran salarios complementarios, actualizar los datos en Potenciar Trabajo es un requisito excluyente para poder cobrar el eventual aguinaldo o bono compensatorio.

En consecuencia, Ciudadano News te explica como actualizar tus datos y asegurarte el pago del bono en el caso de que cumplas con los requisitos.

Importante: en el caso de los jubilados, pensionados y PNC no hace falta actualizar datos ya que, de pagarse el bono de emergencia, este se entregará en forma automática.

¿Dónde actualizo mi información?

Hay distintas maneras de hacer el trámite:

Atención Virtual de ANSES (anses.gob.ar)

Aplicación Mi ANSES.

Llamando al 130 (en horario de comercio)

De forma presencial en una sucursal con turno previo, que se solicita en la página web.

¿Cómo hacer el trámite por internet?

1) Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Si no tenés clave podés generarla acá.

2) En la página vas a encontrar, del lado derecho, la ventana "Actualizá tus datos", donde se debe seleccionar "ir a mis datos".

3) Se podrá modificar o validar la información personal.

4) También se puede entrar a "Información personal" del lado izquierdo de la pantalla, donde habrá otro tipo de datos para actualizar.

Se puede llevar a cabo entrando a Mi ANSES por la página web oficial, desde la computadora, o mejor aún descargando la app gratuita de Mi ANSES, ya que funciona más rápido.

También se puede hacer mediante Atención Virtual

1) Entrar con CUIL y Clave de Seguridad Social.

2) Hacer clic en "Iniciar atención".

3) Elegir en el listado la opción "Solicitar modificación datos personales y/o grupo familiar".

4) Seguir los pasos y seleccionar la información a actualizar para luego finalizar. Puede ser que un agente de ANSES se ponga en contacto.

Importante: recibe hasta 60.000 trámites diarios y funciona de 00 a 20. Lo ideal es usar la página durante la noche o madrugada para evitar demoras, ya que a veces hay mucha gente haciendo consultas.

Qué información se puede agregar o modificar