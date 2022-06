Miles de ganadoras en el nuevo sorteo de Mi Pieza 2022

La semana pasada se anunció la fecha del cuarto sorteo de Mi Pieza, que tuvo lugar este lunes 13 de junio. A través de una lista publicada oficialmente en la página web del programa, ya se sabe quiénes recibirán el subsidio.

Además, la buena noticia es que van a seguir las inscripciones abiertas y se realizará un quinto sorteo, dando cuenta de que el plan seguirá durante todo el año. En esta nota te contamos cómo consultar y qué hacer si saliste sorteada o no.

Cómo saber si salí sorteada en Mi Pieza

Para consultar el listado del 4º sorteo de Mi Pieza, hay que seguir estos pasos:

1) Entrar a la página oficial de Mi Pieza (argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza).

2) En el inicio vas a encontrar el mensaje que indica que ya están los resultados del cuarto sorteo.

3) Hacer clic en "Consultá la nómina de ganadoras". La página derivará a otra donde figura el enlace con el mismo nombre, por lo que hay que volver a seleccionar la opción.

4) Finalmente, va a aparecer el listado completo por orden alfabético para que cada persona verifique si resultó ganadora del subsidio para arreglar la vivienda.

Importante: participaban del cuarto sorteo las mujeres que se anotaron entre noviembre de 2021 y el 23 de enero de 2022. Quienes se inscriban ahora, van a participar del quinto sorteo.

CONSULTÁ LA LISTA DE GANADORAS ACÁ

Qué hago si gané el sorteo

En primer lugar, es importante que las ganadoras descarguen la aplicación de Mi Pieza porque la necesitarán para cualquier consulta, trámite y para cuando tengan que validar que avanzan con la obra en la vivienda.

Además, desde el programa informaron que enviarán a cada ganadora los pasos a seguir para ingresar a la aplicación, a través de un mensaje al número que hayan informado en la inscripción.

Cuánto y cuándo cobro

Los pagos son progresivos. Una vez que la persona ganó el sorteo y descargó la app, podrá consultar toda la información. Sin embargo, es importante saber que será durante los próximos días o semanas.

El depósito de Mi Pieza, que va de $100.000 a $240.000, se hace en dos cuotas del 50%, es decir la mitad en cada caso. La primera se abona al salir en el sorteo y la otra cuando se haya validado que están usando el dinero para arreglar la casa, comprar materiales y están avanzando con la obra.

Importante: Mi Pieza no es un crédito, sino un subsidio. Esto significa que no deben devolver el dinero por mes.

Qué hago si no salí sorteada

Al no resultar ganadora, la persona no podrá entrar a la aplicación. Sin embargo, solo deberán esperar al próximo sorteo, del que van a participar automáticamente. Esto quiere decir que no tienen que volver a anotarse.

Cuándo es el quinto sorteo de Mi Pieza

Todavía no hay fecha oficial. De todas formas se estima que podría ser en julio, ya que las nuevas inscripciones están habilitadas desde el 23 de mayo y se espera que sigan así durante todo el mes de junio. Una vez que termine la inscripción, se realizará el quinto sorteo.

Inscripción a Mi Pieza 2022

Para inscribirse a Mi Pieza hay que entrar a la página oficial (www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza) y seleccionar en el inicio la opción "inscribite". Allí verán los requisitos y deberán seleccionar "ir al formulario". Una vez dentro, hay que verificar los datos, completar el formulario y cargar el certificado de vivienda.

INSCRIPCIÓN COMPLETA PASO A PASO ACÁ