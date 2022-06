JULIO: qué titulares de AUH pueden cobrar hasta $10.781 por hijo

Desde hace tiempo, millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) esperan cobrar el 20% retenido de 2021. Muchas de ellas hicieron el trámite y otras aún no, pero lo cierto es que la mayor duda tiene que ver con la fecha de cobro.

A eso se suma el hecho de que la presentación de la libreta AUH 2022 pasó a ser exclusivamente presencial y las beneficiarias se preguntan qué formulario usar. En esta nota te contamos si cobrás o no en julio y todos los detalles del trámite.

¿Quiénes cobran la libreta en julio?

Según indicó ANSES, en julio cobran el retenido de $10.781 las titulares que presentaron la libreta en abril, ya sea de forma virtual o presencial porque hasta dicho mes aún estaba disponible el trámite en MI ANSES.

Desde el organismo explicaron que hay demoras en los pagos, por lo que en lugar de cobrar a los dos meses, se recibe el dinero a los tres meses. Resta ver en los próximos días si el monto figura en las liquidaciones.

Todas las fechas de cobro del retenido en 2022

Se desconoce si las demoras van a continuar o se regularizarán, es decir que las beneficiarias podrían cobrar el retenido a los dos o tres meses. Es por eso que detallamos todas las posibles fechas de cobro:

Si presentaste la libreta en mayo > podés cobrar en julio o agosto

Si presentaste la libreta en junio > podés cobrar en agosto o septiembre

Si presentás la libreta en julio > septiembre u octubre

Si presentás la libreta en agosto > octubre o noviembre

Si presentás la libreta en septiembre > noviembre o diciembre

Si presentás la libreta en octubre > diciembre o enero de 2023

Si presentás la libreta en noviembre > enero o febrero de 2023

Si presentás la libreta en diciembre > febrero o marzo de 2023

Importante: hay tiempo de presentar hasta el 31 de diciembre de 2022, pero se recomienda hacerlo antes porque la inflación genera que ese dinero rinda menos.

¿Cuál es el formulario para presentar la libreta?

Se trata del formulario ps 1.47, que está disponible en la página oficial de ANSES para descargar e imprimir. Muchas personas completaron el formulario virtual que estaba en MI ANSES, pero no sirve para llevarlo a una oficina del organismo, por lo que es necesario volver a llenar el documento que sí es válido.

LIBRETA AUH 2022 DESCARGAR FORMULARIO

¿Cómo hago el trámite en ANSES?

Para presentar la libreta es necesario descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo a los establecimientos correspondientes para que lo completen y lo firmen las autoridades. En el caso de escolaridad, en la institución educativa de los hijos; en el caso de salud y vacunas, debe ser en un centro, salita u hospital público.

Luego, la persona titular de la AUH debe llevar el documento a una oficina cercana de ANSES sin turno previo. Luego es importante asegurarse que la misma haya quedado cargada en el sistema.

¿Qué pasa si no cargo la libreta?

En primer lugar, al no hacer el trámite se pone en riesgo el cobro de la asignación. De hecho, ha sucedido que beneficiarias perdieron la prestación por no presentar la libreta cada año, ya que es un trámite obligatorio. Además, no podrían cobrar los $10.781 de retenido de 2021.

¿Cuánto y cuándo cobra AUH en julio 2022?

Si bien no está confirmado que la libreta se pague en las mismas fechas del cronograma de ANSES o según el día que hicieron el trámite, las fechas de cobro confirmadas en julio son:

Documentos terminados en 0 > viernes 8 de julio

Documentos terminados en 1 > lunes 11 de julio

Documentos terminados en 2 > martes 12 de julio

Documentos terminados en 3 > miércoles 13 de julio

Documentos terminados en 4 > jueves 14 de julio

Documentos terminados en 5 > viernes 15 de julio

Documentos terminados en 6 > lunes 18 de julio

Documentos terminados en 7 > martes 19 de julio

Documentos terminados en 8 > miércoles 20 de julio

Documentos terminados en 9 > jueves 21 de julio

En cuanto a los montos, la AUH recibe $5866 por hijo y Tarjeta Alimentar ($9000 por un chico, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más). A eso deben sumar los $10.781 solo si corresponde y descontar la cuota si siguen pagando préstamos de ANSES.