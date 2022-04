Hace instantes el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social anunció un nuevo beneficio compatible con Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con el cierre del programa de salario complementario Potenciar Trabajo, se abren nuevas alternativas de inversión social con la firme idea de eliminar planes sociales para abrir espacios de trabajo en los que los beneficiarios recibirán más dinero.

Nuevo beneficio AUH abril 2022

Además del ya anunciado Plan Argentina Productiva 2030 las autoridades presentaron el Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales. El objetivo de esta iniciativa es entregarle herramientas e insumos en forma gratuita a todos aquellos emprendedores y trabajadores de la economía social.

Lo cierto es que todas las AUH van a poder anotar en este programa que apunta a fortalecer el empleo genuino.

Cuáles son los requisitos para acceder

Ante todo es necesario, para poder acceder, que el solicitante esté y demuestre que vive en una situación de vulnerabilidad. (no tener trabajo en blanco, vivir en áreas que no sean residenciales, no percibir jubilaciones, etc).

Además es necesario ser mayor de edad, estar inscripto en una propuesta productiva (carnet del RENATEP, cooperativa, proyecto comunitario) y presentar un proyecto familiar y/o PYME para poder recibir las herramientas.

Importante: El programa no es exclusivo para personas con asignaciones universales. En otras palabras, aunque no tengas AUH igual te puedes anotar. Además, es destacable decir que SUAF no puede entrar por tener trabajo en blanco.

Quiénes van a entregar el beneficio

Los municipios son los agentes efectores del Programa y depende de cada dependencia abrir las vacantes. Por lo general se solicitan máquinas de coser, herramientas para carpintería, herrería, entre otros rubros.

¿Qué pasará con Potenciar Trabajo?

Al igual que el programa Hacemos Futuro, el salario complementario Potenciar Trabajo tiene las inscripciones cerradas. Solo se están recibiendo solicitudes para personas que ya dejaron de cobrar el Programa Acompañar (para víctimas de violencia de genero) quienes además deberán esperar que se abra una vacante para poder entrar. El resto de las personas sin trabajos en blanco deberán esperar hasta la apertura del Programa Argentina Productiva 2030 o anotarse en el Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales.