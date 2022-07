AUH: quiénes tienen que entregar libreta de nuevo y quiénes no

En las ultimas horas desde ANSES se envió un mensaje de texto en el que se solicitaba entregar la libreta familiar. Esta situación generó grandes dudas entre las AUH ya que muchas ya tenían la documentación presentada. Inclusive, el sms también le llegó a beneficiarias de Asignación Familiar (SUAF) y a Pensiones No Contributivas (PNC) que no tienen retenidos y por ende, no tienen que entregar la Libreta Familiar.

Aclaración: el mensaje de texto se envió de forma automática a todas las AUH y tenía por objetivo recordarles que tienen tiempo de presentar la documentación (formulario 1.47) hasta el 31 de diciembre del 2022.

En esta nota te contamos quiénes tienen que entregar la libreta de nuevo y quiénes no, en base a información actualizada. Además, fechas de cobro estimadas.

¿Quiénes tienen que entregar de nuevo la libreta?

Aquellas personas que deberán realizar nuevamente el trámite para cobrar los $10.781 por hijo son:

Beneficiarios que en abril presentaron la escolaridad pero no la parte de salud.

Beneficiarios que presentaron la parte de salud pero no la escolaridad.

Beneficiarios que en marzo presentaron la libreta 2021 y no presentaron escolaridad o salud del 2022.

Beneficiarios que presentaron la libreta en el 2022 pero que durante el proceso de carga tuvieron inconsistencias (solo para personas que presentaron virtual).

¿Quiénes no tienen que entregar de nuevo la libreta?

Beneficiarios que entregaron en abril en forma virtual (de todas formas se recomienda consultar en ANSES por posibles inconsistencias)

Beneficiarios que entregaron en abril, mayo, junio o julio en forma presencial

Beneficiarios que entregaron que en el proceso de consulta por libreta tienen un tilde color verde

¿Cuándo pagan el retenido? (caso por caso)

Teniendo en cuenta las idas y vueltas en el cambio de políticas de registro sanitario y escolar atado al pago del 20% retenido para las Asignaciones Universales por Hijo que cobraron en el 2021, las fechas estimadas de cobro son: