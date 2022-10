A raíz de las reiteradas consultas sobre quiénes cobran el refuerzo y quiénes no dentro de la Asignación Familiar SUAF, el Gobierno estableció el universo definitivo de beneficiarios. El pago es de hasta mensual de hasta $20.000.

"Cobro menos de $131.208 pero no me aparece el bono en la liquidación SUAF"

Esta consulta es una de las más frecuentes de los últimos días y la respuesta es muy simple: las liquidaciones están atrasadas y por eso no aparecen en pantalla todos los ítems a cobrar. Por tal motivo, desde Ciudadano News llevamos tranquilidad a todas aquellas personas que cumplen con los requisitos pero no ven el monto. Inclusive, en algunos casos, la liquidación definitiva no se podrá ver hasta 24 horas después del depósito bancario.

Importante: en las últimas horas se detectaron atrasos en los pagos de asignaciones (AUH - SUAF -UVIH) y jubilaciones. Las demoras tienen origen en problemas bancarios y se especula que en las próximas horas todos los haberes estén acreditados en las cuentas universales y cuentas DNI.

¿Quiénes cobran el bono SUAF de $20.000?

El Gobierno puntualizó además que el beneficio se abonará e octubre a las personas titulares que en septiembre hayan percibido menos de $131.208 en sus trabajos en blanco y que además cobren asignación por Hijo e Hija y/o Hijo o Hija con Discapacidad.



Para justificar el pago del refuerzo, el Poder Ejecutivo reconoció que la mejoría que presentan algunos indicadores económicos "no tiene la misma fuerza para todos los sectores de trabajadores, y la persistencia del alto nivel general de precios causa serias dificultades a las familias de los segmentos salariales más bajos para alcanzar a cubrir la canasta básica".

"La implementación del Refuerzo Mensual de Asignaciones Familiares permite que las familias asalariadas registradas con niños y niñas a cargo superen, en conjunto con sus ingresos familiares, el umbral de ingresos necesarios para adquirir los bienes y servicios de una canasta total calculada para el grupo familiar", enfatizó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, sostuvo que "es imposible imaginar una familia de trabajadores con hijos que no lleguen a fin de mes", por lo cual dijo que el aumento de las asignaciones constituye "un esfuerzo del Estado" y añadió: "Esperamos sea acompañado por el sector privado".

Según la funcionaria, la medida alcanza a 1,8 millón de niñas y niños y apunta a que "los trabajadores con hijos de menores ingresos puedan vivir un poco mejor".

Bono fijo SUAF hasta noviembre 2022



Se trata de una suma fija no remunerativa equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar ese monto, que se abonará en septiembre, octubre y noviembre, según el decreto 578/2022

publicado en el Boletín Oficial.

La medida fue anticipada hace poco más de un mes por el ministro de Economía, Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Según lo dispuesto, el refuerzo se abonará a trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional.

También, a los titulares de la prestación por desempleo y a las personas que perciban las asignaciones familiares del primer rango fijadas por la ANSES este año.