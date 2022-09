SUAF | ¿Embargo y monotributo cobran el bono de $20.000?

En las últimas horas beneficiarios denunciaron en el streaming "Anses Al Día" (de lunes a viernes a las 15:30 por redes sociales) que los operadores del 130, aseguran que monotributo no cobra el refuerzo de Asignaciones Familiares SUAF.

Similar situación corren aquellas personas que cobran SUAF por embargo quienes, en su gran mayoría, no ven reflejado el aumento en las liquidaciones de septiembre 2022.

En tanto, muchas beneficiarias que consultaron la liquidación la semana pasada, pudieron ver que sí tenían el pago adicional y a partir del lunes 5 ya no lo ven el extra entre los ítems a cobrar este mes.

A raíz de estas declaraciones, que se viralizaron en redes sociales, Ciudadano News investigó sobre el tema y estas fueron las conclusiones.

¿SUAF por monotributo cobra el refuerzo de $20.000?

No. En el comunicado oficial, se aclara que solo lo cobrarán personas en relación de dependencia. En otras palabras quedan sin beneficio las Asignaciones Familiares que se liquidan a través de un monotributo (no importa la categoría), jubilación, pensión o pensión no contributiva.

Si bien en un principio se dio a entender que si lo cobraban, lo cierto es que finalmente se decidió que el refuerzo alcance solo a personas con trabajo en blanco y que cobren hasta $131.208 en el total de grupo familiar (se cuentan todos los sueldos dentro de un mismo domicilio). Textualmente el comunicado oficial dice: "durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, aumentarán las Asignaciones Familiares de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia con ingresos familiares de hasta 131 mil pesos".







¿SUAF por embargo cobra el refuerzo de $20.000?

Algunos si y otros no. La diferencia radica en aquellos que cobran el embargo a través de un sueldo en blanco y aquellos que cobran sobre un monotributo (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes). Aquellas personas que ya no conviven con el titular de la relación de dependencia laboral si cobran pero si el embargo se aplica sobre un monotributo no.

¿Por qué no aparece el refuerzo en la liquidación?

Según pudo saber este medio, las liquidaciones todavía están incompletas y se terminarán de cargar en los próximos días. Se calcula que los montos definitivos a cobrar se podrán saber un día antes de que empiece el calendario de pagos para SUAF o sea el próximo miércoles 7 de septiembre del 2022.

Fechas de cobro SUAF septiembre 2022

A continuación el calendario de cobros confirmado para Asignaciones Familiares correspondiente a septiembre 2022.