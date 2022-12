Recientemente el Gobierno anunció dos bonos a fin de año: para trabajadores en relación de dependencia del sector privado y para los titulares de Potenciar Trabajo, dos ayudas que eran esperadas desde hace tiempo.

Sin embargo, miles de beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) tienen dudas sobre si les corresponde el extra a fin de año, ya que muchos son empleados en blanco y otros no, sobre todo las SUAF por embargo.

A continuación detallamos todo lo que se sabe, con montos, fechas, requisitos y destinatarios.

Bono para trabajadores privados 2022

Como se explicó en el streaming ANSES AL DÍA de Ciudadano News, se trata de un bono para los trabajadores en relación de dependencia (en blanco) cuyos salarios o ingresos mensuales sean de hasta $180.000 (menos de 3 salarios mínimos). Aquellos que lo superen, no lo cobrarán.

Hasta el momento, significa que sólo lo recibirán los empleados y no los monotributistas. Por otro lado, el bono será de $24.000 y se depositará entre Navidad y Año Nuevo, o sea, la última semana de diciembre. Todavía resta que se confirme si deberán pagarlo las empresas y empleadores o el Gobierno.

¿Hay bono para SUAF en diciembre 2022?

En este punto hay que hacer una aclaración: el bono no es de ANSES y, por lo tanto, no es exclusivamente para SUAF. Sin embargo, la asignación familiar es para trabajadores y el bono también, por lo que lo cobrarán aproximadamente 4 millones de beneficiarios del salario familiar, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Para que una SUAF tenga bono a fin de año debe:

Ser titular de la asignación por trabajo en relación de dependencia (no por PNC, monotributo o Desempleo).

No superar el tope de $180.000 con sus ingresos mensuales (en general se tiene en cuenta el monto bruto).

La buena noticia es que aquellas personas que superan los topes de SUAF y no cobran la asignación en diciembre, igualmente pueden llegar a recibir el bono de $24.000, ya que el pago extra no es de ANSES, sino desde el sector privado.

¿SUAF por embargo cobra bono a fin de año?

Otra de las dudas más frecuentes tiene que ver con SUAF por embargo. En este caso no les corresponde el bono porque la mayoría de las veces se trata de madres que tuvieron que embargar la asignación a su ex pareja, que trabaja en blanco. Claro que hay excepciones, pero la ayuda extra a fin de año es para la persona que está trabajando en blanco y no para beneficiarios de asignaciones por sí solos.

¿Cuándo se confirma y qué otros bonos hay?

Se espera que entre el miércoles 14 y el jueves 15 de diciembre se realice el anuncio oficial. Además, el jueves se publicará en el Boletín Oficial, lo que significa que todos los bonos estarán totalmente confirmados y se sabrán más detalles.

El otro bono o aguinaldo es para Potenciar Trabajo. Finalmente el Gobierno confirmó que será de $13.500 y se pagará en dos cuotas: $6750 el miércoles 21 de diciembre y los otros $6750 el viernes 6 de enero. Los titulares solo deben cumplir con la actualización de datos, para lo cual justamente tienen tiempo hasta el 6 de enero.

Además, en diciembre se abona la segunda cuota de $22.500 del Refuerzo Alimentario y se empieza a pagar el nuevo bono de $10.000 o $7000 para jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC). Por su parte, AUH todavía no tiene bonos confirmados.