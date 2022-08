Asignaciones familiares: cómo cobrar el refuerzo de $20.000

El martes 30 de agosto la directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunció que en septiembre se refuerzan los montos de las asignaciones familiares para los trabajadores de menores ingresos. Pero, como de costumbre, surgieron las dudas.

Las preguntas más repetidas en el streaming "Anses al Día" de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) tienen que ver con el tipo de beneficiarios que recibirán el bono o aumento y qué requisitos deberían cumplir para obtenerlo.

¿Qué asignaciones pueden cobrar $20.000?

Oficialmente, la directora de ANSES afirmó que está destinado a los trabajadores que cobran el salario familiar, pero no se refirió al resto de los titulares. Sin embargo, en general, todo este tipo de aumentos o refuerzos alcanzan a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos.

Además, profesionales como la Dra. Laura Kalerguiz, abogada previsional, informaron que podrían empezar a cobrar hasta $20.000:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

Trabajadores monotributistas.

Personas que cobran el Fondo de Desempleo y tienen la asignación familiar.

Jubilados y pensionados que tienen una asignación liquidada desde sus haberes.

Pensiones No Contributivas (PNC) que tienen SUAF liquidada desde su prestación. Generalmente se trata de la pensión por invalidez.

Importante aclaración: este listado no es oficial, ya que ANSES aún no especificó si lo cobrarán otras asignaciones que no sean trabajadores registrados. Además hay que tener en cuenta que las PNC cobran el refuerzo de $7000 por tres meses, por lo que podrían quedar afuera de este pago adicional.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Lo primero y principal es tener ingresos mensuales que no superen la suma de $131.208 por su trabajo u otros ingresos. Esto significa que el refuerzo le corresponde a los beneficiarios que están en el tramo 1, lo que incluye a los monotributistas de categorías A, B y C.

Por otro lado, para cobrar el aumento deben tener los datos actualizados en Mi ANSES. Sin embargo, no cobran los $20.000 los titulares del tramo 2 en adelante.

¿SUAF por embargo cobra bono?

Sí, a la asignación por embargo también le corresponde. De hecho, si los padres no viven juntos, la persona que está a cargo puede pedir el cobro de la asignación por hijo a cargo a través de Mi ANSES o en una oficina del organismo con turno previo. Muchas titulares hicieron en su momento el Formulario Madres, por lo que están contemplados dentro del sistema de asignaciones y sus novedades, siempre y cuando no superen los topes.

¿Sigue el complemento SUAF?

Sí, continúa todo el año, pero baja su monto de acuerdo a los aumentos que tiene la asignación. Como en septiembre se aplica el 15,53% de incremento por Ley de Movilidad, el complemento estará en $1655 (categoría 1) y $1117 (categoría 2).

Nuevos montos de asignaciones familiares

Si tenemos en cuenta que el refuerzo de $20.000 solo le corresponde al tramo 1, es decir las personas que no superan el tope de $131.208 o son monotributistas de las categorías más bajas, entonces su pago se divide en: $8471 de asignación con aumento, $1655 de complemento y refuerzo de $9874 para que en septiembre, octubre y noviembre cobren $20.000 en total por cada hijo.

El resto de las asignaciones, deberían recibir los montos establecidos de acuerdo a sus ingresos y los topes vigentes, pero sin pago extra. Podés consultar todos los montos acá:

¿Qué es el SUAF y quiénes lo cobran?

SUAF significa Sistema Único de Asignaciones Familiares, a través del cual los trabajadores en blanco de bajos ingresos y monotributistas (de la categoría A a la H) reciben un dinero mensual por cada uno de sus hijos menores de 18 años o bien por discapacidad sin límite de edad. También le corresponde, como ya se mencionó, a jubilados, pensionados, titulares de la prestación por desempleo y veteranos de guerra.

Los valores dependen de los ingresos y la zona de residencia. En ese sentido pueden bajar o aumentar, respectivamente. Además hay que tener en cuenta que les corresponden otros pagos como Prenatal en el caso de embarazo y la ayuda escolar anual, que también tiene aumento.

¿Cómo empezar a cobrar SUAF?

El trámite se hace en ANSES, ya sea a través de Atención Virtual o presencial en una oficina con turno previo. Allí deben presentar en original y copia:

Partida de nacimiento del hijo/a o de adopción.

DNI del hijo/a, de la madre y del padre si corresponde.

Acreditación legal de matrimonio, divorcio, separación o convivencia.

Además, en la página de ANSES están disponibles todos los formularios para descargar e imprimir.

En el caso de haber cobrado AUH y pasar a SUAF porque uno de los padres empezó a trabajar en blanco, entonces el traspaso será automático en dos meses aproximadamente.