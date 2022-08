Refuerzo para SUAF: las asignaciones cobrarán hasta $20.000 por hijo

Aunque el aumento por Ley de Movilidad ya estaba confirmado para todos los beneficiarios de ANSES, la directora Fernanda Raverta anunció más beneficios para los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Junto al ministro de Economía, Sergio Massa, la funcionaria dijo en el Centro de Servicios Metalúrgicos Ferrosider que el incremento de las asignaciones familiares se otorgará durante tres meses, con un importante refuerzo por hijo y la suba de los topes. En esta nota te contamos todos los detalles y montos desde septiembre.

¿De cuánto es el aumento de asignaciones familiares?

Según indicaron Raverta y Massa, con el aumento el salario familiar será de $20.000 por cada hijo para todos los trabajadores en relación de dependencia con ingresos más bajos. Tal monto se pagará en septiembre, octubre y noviembre, ya que en diciembre llega el último incremento del año.

Si bien no hablaron sobre el complemento que recibe SUAF, se estima que se seguirá pagando y estará incluido dentro del monto total. Actualmente, la table oficial de ANSES solo muestra la asignación de $8471 con su complemento y el resto de los valores por categoría, por lo que la misma deberá ser actualizada próximamente.

¿Quiénes cobrarán hasta $20.000?

El salario con refuerzo está destinado a los titulares de SUAF (trabajadores en relación de dependencia y monotributistas) cuyos ingresos no superen la suma de $131.000. Esto significa que las familias con ingresos de $131.208 en adelante no cobran el plus, sino que tendrán los montos ya previstos con aumento, según el tramo y la zona.

De acuerdo con el anuncio oficial, alcanza a más de 1,8 millones de niños y adolescentes, y a más de 1,1 millón de trabajadores.

Liquidación SUAF: montos desde septiembre 2022

"Implementamos esta política política de refuerzo para aquellas que perciben salarios más bajos. En promedio, cada trabajador tiene dos hijos, por lo que obtendrá un ingreso de 40 mil pesos", aseguró Raverta.

Familias dentro del tramo 1 > $8471 + $1655 de complemento. En total cobran $10.126.

$8471 + $1655 de complemento. En total cobran $10.126. Tramo 2 > $5713 + $1117 de complemento. En total cobran $6830.

$5713 + $1117 de complemento. En total cobran $6830. Tramo 3 > $3454 sin complemento.

$3454 sin complemento. Tramo 4 > $1780 sin complemento.

SUAF por discapacidad

Tramo 1 > $27.590 + $1655 de complemento. En total cobran $29.245

$27.590 + $1655 de complemento. En total cobran $29.245 Tramo 2 > $19.516 + $1117 de complemento. En total cobran $20.633

$19.516 + $1117 de complemento. En total cobran $20.633 Tramo 3 > $12.317 sin complemento.

Importante: los aumentos también le corresponden a SUAF por embargo.

¿Cuáles son los nuevos topes 2022?