SUAF 2022 | ¿Hasta cuándo se paga el refuerzo de $20.000?

En noviembre, miles de titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobran el refuerzo que les permite percibir $20.000 por hijo en total. Sin embargo, se acerca diciembre y todos los beneficiarios se preguntan si continuará el pago adicional o no.

A su vez, surge la duda sobre el complemento, que se mantuvo durante todo el año. A todo esto se suma el aumento confirmado por Ley de Movilidad, las posibilidad de que muchos trabajadores tengan un bono a fin de año y el ajuste de los topes.

A continuación te contamos qué pasará con el refuerzo SUAF, hasta cuándo se paga el complemento y todos los detalles de fin de año.

¿Hasta cuándo se paga el refuerzo?

El refuerzo, que es de $9874 para alcanzar $20.000 en total, se confirmó en su momento para septiembre, octubre y noviembre. Esto significa que este mes será el último para recibir el extra. En diciembre no se depositará, a no ser que el Gobierno decidiera extenderlo, pero por ahora no hubo novedades.

Por el momento, vale recordar quiénes cobran refuerzo en noviembre: trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios del Fondo de Desempleo que no superen el tope de $131.208 (ingresos brutos), es decir que están en el tramo 1.

¿Sigue el complemento SUAF en diciembre?

A diferencia del refuerzo, el complemento SUAF sí quedó fijo para todo el 2022 y está destinado a los tramos 1 y 2. Sin embargo, su monto en general disminuye cuando sube la asignación porque el Gobierno estableció "topes" de cobro de $10.126 y $6830 respectivamente.

Siguiendo este criterio, en diciembre también se cobra, pero las cifras podrían ser: $340 (tramo 1) y $230 (tramo 2). Durante los primeros días del próximo mes se actualizará la tabla de montos y topes, por lo que se confirmará el valor exacto del complemento. De todas formas surge la pregunta sobre si el complemento suaf es permanente, por lo que se espera que ANSES brinde novedades pronto.

¿Cuáles son los nuevos topes para cobrar SUAF?

En diciembre, el límite por persona será de $280.000 en ingresos brutos y no netos, mientras que en enero volverán a aumentar a $330.000. Esto indicaría que miles de familias que habían quedado fuera de la asignación, podrán volver a cobrar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en diciembre se paga el aguinaldo y eso puede influir.

¿Cuándo cobro SUAF noviembre 2022?

Por el momento sigue el refuerzo de $20.000 y el complemento para miles de titulares del salario familiar, por lo que repasamos cómo continúan las fechas del calendario de pagos de ANSES noviembre 2022:

DNI terminados en 7 > jueves 17 de noviembre

DNI terminados en 8 > viernes 18 de noviembre

DNI terminados en 9 > martes 22 de noviembre

Falta muy poco para que termine, pero hay que tener en cuenta que hay muchas demoras en las liquidaciones y en los pagos. Ante estas situaciones se recomienda esperar entre 48 y 72 horas y luego hacer el reclamo en ANSES, ya que está pasando en la mayoría de los casos.