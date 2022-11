Luz verde para un medicamento que podría retrasar la aparición de diabetes tipo 1

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio el visto bueno a una medicación que puede demorar quizás durante años la aparición de diabetes tipo 1, una enfermedad que suele aparecer en la adolescencia.

El fármaco lleva por nombre Teplizumab y pertenece al laboratorio Provention Bio que en este caso se asociará con Sanofi para llevarlo al mercado en Estados Unidos con la marca Tzield.

Con respecto a los costos del medicamento, se ha dado a conocer que el precio aproximado rondaría los 13.850 dólares o 193.900 dólares el tratamiento de 14 días. También se anunció que los residentes de Estados Unidos podrán conseguirlo en farmacias para finales de este 2022.

Por su parte la FDA ha comunicado que el remedio no cura ni previene la diabetes, sino que retrasa los síntomas y la aparición de la enfermedad por un período que podría llegar a durar aproximadamente dos años, aunque no se descarta que sus efectos sean más prolongados, todo de penderá del organismo del paciente.

El Teplizumab por tanto va a ser utilizado en pacientes que presenten riesgo de padecer ls síntomas de diabetes tipo 1 y el tratamiento consiste en una inyección intravenosa que debe colocarse durante 14 días. Un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando los linfocitos T, impidiendo que se produzca un ataque al páncreas.

La diabetes tipo 1 suele aparecer en la adolescencia, allí los pacientes notifican que se sienten muy cansados, beben mucha más agua de los normal y pierden peso entre otras afecciones. Además este proceso los llevará a medir la cantidad de insulina en su cuerpo cada vez que consuman un alimento.

Como si fuese poco la diabetes tipo 1 puede generar complicaciones como afecciones en los ojos, insuficiencia renal, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares, por lo que es necesario tener el azúcar controlado en todo momento.

El resultado fue un estudio, publicado en The New England Journal of Medicine.