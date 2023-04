Conocé los beneficios del huevo en la alimentación de nuestros perros y gatos

A través de los años la alimentación de los animales fue variando y con las últimas investigaciones se conoció que ellos solo tenían que nutrirse con su alimento. Asimismo, mucho se especuló sobre los dulces, el arroz y los fideos, pero pocas veces se habló de huevo.

Esta proteína, que está de moda debido a los beneficios que produce para la salud en el cuerpo humano, también fue destacada en la alimentación de perros y gatos.

Juan Enrique Romero, médico veterinario, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que “es un alimento completo, técnicamente con huevo y leche un ser humano, podríamos alimentarnos de una manera absolutamente completa".

A pesar que durante mucho tiempo "el huevo ha tenido muy mala prensa" debido a que se especuló con su porcentaje de colesterol, este mito se derribó y ahora se conoce que luego de comer huevo "podemos hacer una fácil digestión y nutrirnos con un alto valor biológico".

Esto significa, nosotros cuando consumimos carne por ejemplo o consumimos lentejas, consumimos una buena proporción de proteína y esto es lo que sucede cuando consumimos huevo.

"La proteína está en nuestro organismo no solo distribuida constituyendo músculos, huesos, epitelios, todo una estructura, sino también integra la capacidad funcional de nuestro organismo a través de lo que llamamos enzimas. Eso, la clara de huevo la puede aportar enormemente".

¿Cómo integrar la proteína en la alimentación de nuestros mejores amigos?

Según detalló Romero, "a los pacientes que tienen algún déficit proteico podemos suplementamos con clara de huevo deshidratada en la dieta", porque en muchos casos existe la "liberación o pérdida de proteína, que es como si el intestino tuviera agujeritos por los que pierde proteínas y entonces hay que suministrarle en esos casos la proteína adicional".

De esta manera, la mejor opción para consumirla es "con clara de huevos en polvo. Esta clara la usan muchos los fisiculturistas y los que pregonan mucho con su cuerpo. "En lo único que hay que tener cuidado es en el suministro de la yema relacionado con determinados pacientes, pero es un aditivo en dieta excelente, cuando hablamos de dieta natural, porque en la yema encontrás grasas, lecitinas, grasas que son necesarias", agregó.

Una buena alimentación balanceada y una correcta cartilla de vacunación van a hacer que los animales puedan vivir más tiempo y que no mueran por enfermedades de la vejez: "diabetes, de cáncer, de una cantidad de patologías que no eran frecuentes antes en función de una mayor longevidad".

“El médico veterinario de confianza debe ser el que aconseje, agregue o no cualquier suplemento a la dieta. En las convalecencias por ejemplo, en las debilidades el agregado del huevo puede ser un excelente complemento, lo que quiero decir es que no hay que condenar al huevo a no integrarlo parte de la dieta. Muchos de los alimentos balanceados tienen huevo en polvo”.

Por último, señaló cómo implementar el huevo en la dieta del animal: “Normalmente se puede incluir desde crudo hasta hervido. Es preferible hervido. El huevo duro incorpórenlo como un suplemento, siempre con el consejo del médico veterinario porque cada animal es un mundo”.