Comió sobras del día anterior y las consecuencias fueron terribles

En muchas casas está la costumbre de comer las sobras de días anteriores para no desperdiciar alimentos, y fue justamente eso lo que hizo un joven en Estados Unidos a quien tuvieron que amputarle las piernas por comer fideos del día anterior.

El caso se hizo popular gracias al Youtuber @chubbyemu, un toxicólogo que realmente se llama Bernard Hsu y que contó cómo un chico de 19 años perdió sus extremidades inferiores y algunas partes de los dedos de sus manos después de haber de comido pollo y tallarines chinos que había llevado desde un restaurante a su casa el día anterior.

El caso fue registrado en marzo de 2021 en el portal científico estadounidense The New England Journal of Medicine, donde el paciente informó varios episodios de vómitos junto con dolor de estómago y náuseas que empezaron después de comer las sobras del día anterior, que se encontraban en la heladera.

El paciente debió internarse y en ese momento comenzó a desarrollar otros síntomas como debilidad, malestar general, visión borrosa, rigidez en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Además cinco horas después de su ingreso al hospital, la piel comenzó a tornarse morada y debido a eso fue trasladado a una instalación de segundo nivel en el Hospital General de Massachusetts.

El joven fue diagnosticado con Neisseria Meningitidis, una bacteria que, según el estudio clínico publicado en ‘The New England Journal of Medicine', tienen en la nariz alrededor del 10 por ciento de los jóvenes y adultos en el mundo.

​​Solo alrededor de 1 de cada 10 mil personas que portan la bacteria se enferman, lo que se traduce en aproximadamente 1 en un millón de personas en la población general.

Y en este caso, el joven entró en esa estadística, y por la infección bacteriana debieron amputarle sus dos piernas desde la parte de abajo de la rodilla y algunas falanges de los 10 dedos de sus manos.