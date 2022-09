¡Atención, argentinos! Los requisitos que piden para alquilar en España

Uno de los países elegidos por los argentinos para emigrar dentro del Viejo Continente es España. Este destino, año a año, es de los más tenidos en cuenta por jóvenes o familias que buscan empezar a construir sus vidas o en otros casos, rehacerla.

El mercado de alquileres en las tierras ibéricas sin embargo, no es similar al argentino y conocer las diferencias y los puntos que lo caracterizan puede brinda mucha más claridad a quienes estén pensando en radicarse en España.

¿Cómo son los acuerdos por alquileres en España para argentinos?

Mientras que en nuestro territorio y desde que se puso en marcha la Ley N°27.551 que rige para los alquileres (que indica el aumento ajustado por inflación), en España las cosas son bien distintas al respecto; al menos así lo dejó ver Francisco Villamayor, experto del sector inmobiliario argentino pero también del que forma parte del suelo español.

“El contrato de alquiler puede ser temporal, hasta 11 meses. Es lo normal de quienes llegan a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, hasta saber bien dónde quieren instalarse. Pero cuestan un 15% más caros, aunque están amoblados. Los alquileres permanentes tienen una duración de mínimo un año de contrato, aunque el inquilino tiene derecho renovar hasta 5 años y el arrendador no se puede oponer, con la excepción, pasado el primer año, de que haga constar que necesita la vivienda para destino familiar permanente (es decir que no podrá volver a alquilarlo). Esto es algo a lo que los argentinos no estamos acostumbrados, pero tampoco es muy frecuente que ocurra”, detalló el especialista.

Según el citado medio si se busca rescindir antes del año, entonces el inquilino podrá hacerlo pasados los 6 meses y meses con un mes de pre-aviso y sin penalidad.

En España, la duración promedio de los alquileres es notablemente mayor que en Argentina (hoy son a 3 años) y la normativa favorable al inquilino.

“Para alquilar, los propietarios son muy rígidos en cuanto a tener ingresos fijos en España, preferentemente en relación de dependencia. En caso de autónomos hay que demostrar antigüedad de facturación de por lo menos 3 o 4 meses. En caso contrario hay que pagar muchos meses por adelantado. También te pueden solicitar un seguro de impago”, amplió Villamayor.

Otro de los datos a tener en cuenta sobre el arrendamiento de inmuebles en España, es que por contratos de largo plazo se paga de comisión el 10% de un año, es decir un poco más de un mes.

En España, se suelde dejar entre uno y dos meses de depósito de garantía. Esto puede ser relativo, ya que en algunos casos puede llegar hasta 3 meses 3 meses si el inquilino no tiene historia laboral o crediticia en España.

Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona, contó a dicho medio, otros pormenores de como hacen los alquileres los argentinos en España.

“Los acuerdos pueden hacerse de dos formas, entre particulares y ellos mismos redactan el contrato y negocian todo con los riesgos que esto puede llevar de que el contrato no esté correcto o sea abusivo o bien a través de una inmobiliaria, administrador o abogado que está especializado y realizara toda la gestión, es aconsejable ponerse en manos de un profesional”.

Los papeles que piden en España para poder alquilar

Tarjeta de residencia en España.

Documentación que acredite la solvencia económica de quien va a alquilar.

Declaración de ingresos del locatario.

Extracto de cuentas bancarias.

Contrato de trabajo para conocer la antigüedad que lleva en la empresa y, en general, el impuesto de la renta para ver los ingresos del último año.

“Si se trata de un estudiante o alguien que no tiene ingresos, o no son fijos, se suele solicitar un aval, alguien que si que los tenga y responda por esa persona. Con respecto al costo de hacer esta tramitación y redactar el contrato de arrendamiento suele ser el de una mensualidad del contrato o aproximadamente unos 1.500 euros, depende del piso o casa que se alquile”, dijo Goenaga.

Las zonas de España más buscadas por los inquilinos

Barcelona.

Madrid.

Valencia.

Málaga.

Bilbao.

Ciudades que dan hacia el mar Mediterráneo.

Villamayor comentó que “en Barcelona no hay una zona específica. La cantidad de argentinos es inmensa y muy dispersa según poder adquisitivo. Hay quienes se instalan en el casco antiguo de la ciudad, cerca del mar, o quienes buscan una casa en la montaña. La ciudad ofrece muchas opciones diferentes de vida y el transporte público funciona muy bien”.

Recomendaciones contractuales

Para que todo salga según lo deseado para quienes busquen alquilar en España, los expertos hicieron una serie de recomendaciones.

Goenaga, subrayó que “lo importante es saber que realmente la persona con la que estamos negociando y firmando el contrato es el propietario de la vivienda o la persona que se lo gestiona para no encontrarnos que nos han engañado y que cuando llegamos la vivienda no existe o esa persona no podía disponer de ella. También hay que verificar que realmente es como nos enseñan en las fotos y/o videos para no tener sorpresas y dejarse asesorar por un profesional para que el contrato que se firme cumpla con la normativa sobre arrendamientos y no nos perjudique”.

Hay que revisar todo lo que se pactó, es decir la renta que se va a pagar, el plazo de duración de alquiler y la ubicación del inmueble. Además, se deben revisar las condiciones de mantenimiento que se imponen y que los gastos adicionales que existan, sean correctos.

“Recomiendo que una persona de confianza, preferentemente un profesional inmobiliario vaya a ver la unidad antes de alquilarla. También es importante que este asesor conozca las aspiraciones del interesado para poder recomendar el barrio correcto. Por ejemplo, un agente inmobiliario que sea argentino tiene el plus de poder explicar comparativamente las zonas. Ejemplo: Este barrio sería Recoleta, o este otro sería Núñez”, aconsejó Villamayor.

En Europa es común que los edificios antiguos ascensores y, por lo tanto, haya que utilizar escalera para subir a un cuarto o quinto piso. Esto en Argentina, no es usual.

Los precios de las viviendas han subido entre un 5% y 10% durante 2022 y hay muchas obras en construcción.

La rentabilidad que dejan los alquileres oscila en el 6% según la ciudad puede ascender o disminuir un poco, “pero en líneas generales ese el promedio. En agosto hubo un pequeño retroceso de los aumentos y en el año acumulan un 5% promedio en los precios producto de la inflación, y hoy se puede precisar que el valor de alquiler por metro cuadrado en Barcelona es de €18, en Madrid, €17, en Bilbao, €13, y Valencia, €11 por m2″, dijo a Infobae Ferrán Font, vocero y director de estudios de Depisos.com.

En Barcelona un alquiler de tres ambientes en zona residenciales puede costar €1.500 para arriba. De un dormitorio no bajan de 1.000 euros. Para obtener valores menores hay que alejarse de las zonas céntricas pero no es fácil conseguir a menos de este precio.

“Es más habitual que los argentinos elijan las grandes ciudades donde llegan para estudiar o trabajar, o muchos adultos mayores se mudan para estar cerca de sus hijos. No es usual que busquen zonas rurales, pero sí lugares cerca del mar, por eso priorizan mucho Barcelona, Valencia, Murcia y ciudades o pueblos donde la salida al agua es protagonista”, concluyó Font.