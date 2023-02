Natalia Mercery revoluciona la historia de la Vendimia

En una elección polémica por romper los esquemas de la tradición vendimial para muchos amantes de la celebración, Guaymallén proclamó a Natalia Mercery, de 35 años, como su representante luego de rendir un examen de Cultura e Historia mendocina.

“Con mis compañeras tuvimos la posibilidad de presentarnos como candidatas a un duelo distinto de elección, y me parece reconfortante que seamos valoradas por lo que podemos dar. Tuvimos un espacio para contar a qué aspirábamos y qué éramos capaces de aportar como representantes”, reveló Natalia en diálogo con el programa Metaverso, por Ciudadano News.

La joven, oriunda del distrito Capilla del Rosario, es artista y estilista, y durante la entrevista destacó que ha sido denominada representante, aunque la gente todavía no se adapta. “También me dicen reina, pero no me molesta, sí creo que hay otras cositas que cuestionar”, considera.

Al respecto profundizó y explicó que “lo que se cuestiona es el rol y la manera en la que se puede llegar a acceder a este espacio que se les da a las mujeres mendocinas”.

Y agregó: “Sería hermoso que pudiéramos tener más espacios, ser más participativas en cuestiones de sociedad comunitaria. Como ciudadanas, también apostar un poco a hacer algún trabajo, no digo político partidario, sino político en general y poder ser la voz del pueblo hacia el Estado y ser la voz también del campo en la ciudad”.

A su vez cuestionó la tradición de la Fiesta de la Vendimia al expresar: “Considero que todo ha sido limitado a un mero concurso de belleza, y si bien se presentan proyectos y demás, creo que la sociedad no está considerando qué hace la chica sino cuán agradable es a la vista de todos”.

No obstante, aclaró que va a participar de todo el calendario vendimial. “Vamos a participar en todo. Vendimia tiene que seguir siendo Vendimia con todo lo que significa cultural e históricamente, pero quiero que podamos abrir los caminos. Por eso me parece importante que la gente también exprese en sus votos cuál es su opinión, me interesa mucho saberlo”, expresó.

Y así manifestó que para ella Vendimia es “el fruto de un trabajo muy arduo de un año entero, en el que hay muchas historias detrás, muchas situaciones desagradables que han sido superadas por muchos productores que están poniendo el pecho a la situación.

Hay gente que trabaja la tierra, gente que vende los productos locales, gente que promociona la Fiesta. Vendimia somos todos los que trabajamos para que se haga esta gran fiesta en la que celebramos todos un trabajo súper arduo del año”.

En parte, por este motivo fue que Natalia decidió presentarse para así poder avanzar con su perfil solidario. “Tengo un proyecto solidario, cultural. Mi idea era poder transmitir esto, poder hacerlo crecer y que tuviera transcendencia a nivel provincial. Que se les diera espacio a los artistas como venimos haciendo nosotros de manera autónoma, a pulmón, haciendo eventos con artistas locales para recaudar alimentos, ropa y llevar a lugares en que realmente se necesitan”, explicó.

Natalia admitió que le encantaría ser electa reina nacional para “representar a mi provincia y al país entero”, aunque es consciente de que en ese caso debería cambiar la denominación a reina.

“Si la gente está dispuesta a votar por Guaymallén después de todo lo que pasó es porque querían esto y sé que tengo mucho para dar, muchas ideas para las próximas elecciones de representantes vendimiales. Sería hermoso representar a la provincia”, dijo.

Y agregó: “Hay gente que se siente agradecida por lo que estoy transmitiendo, por lo que represento y me ha dado mucha fortaleza para seguir impulsando este cambio que no fue idea mía, pero que lo estoy disfrutando y lo acompaño porque creo que tendrá muy buenos frutos”.

Por último, transmitió un mensaje a mendocinos y turistas: “Sigan disfrutando Vendimia, valoren lo que significa, no lo limiten solo a un concurso, porque todo lo que hay detrás, todo el trabajo, incluso la representante nacional, es mucho más importante. Así que disfruten de Vendimia tal cual como es, y entiendo que tiene que haber cambios porque tenemos que evolucionar”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda