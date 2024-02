“El presente me encuentra muy feliz, disfrutando de cada momento y actividad relacionada a Vendimia” comenzó diciendo, en tono que acompañaba el significado de sus palabras, la flamante reina de Junín, Liz Villegas, en el programa Metaverso de Ciudadano News.

Luego contó, sin perder la alegría, que “desde el momento en que me inscribí, desde el primer día, la idea fue aprender y disfrutar mucho. Además, hemos formado un grupo muy unido con las reinas distritales, así que, mucho no me enfoque en ver si ganaba o no. Yo ya estaba feliz de representar a Ingeniero Giagnoni y el día de la fiesta me concentré en disfrutar”

A la hora de recordar, “Amaneceres de esperanza”, la fiesta en la que resulto electa, sostuvo: “Disfruté mucho el show, los artistas increíbles, me encantó”. “Nunca me enfoqué en decir "¿cómo estarán votando?". Ni siquiera iba contando los votos en mi cabeza, para nada me lo esperaba, estaba muy feliz cuando me nombraron, fui a saludar a la virreina cuando la nombran a ella y cuando me vuelvo a mi lugar mi compañera me dice Liz sos vos la reina” se sinceró Liz

Aunque está en tercer año de la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios, la nueva soberana del departamento del este provincial comentó: “Estoy dedicada al 100%, en vendimia, trato de ir a todos los lugares que puedo, ir a conocer, hablar con la gente, estar con muchos niños”.

Foto: Municipalidad de Junín

Profundizando su compromiso departamental, también dijo que “fui a Giagnoni el otro día a agradecer, me han invitado a un montón de actos. La idea, es estar 100% para todo; y para todo el año. También quiero acompañar a mis compañeras distritales que las estoy ayudando a cada una con su proyecto”.

Hablando de los proyectos que suele presentar cada candidata, Liz contó que el suyo se trata de “crear espacios educativos donde se puedan generar charlas para generar conciencia ambiental dentro del rubro textil”. “Como estudio diseño de indumentaria, es una industria muy contaminante y en Junín tenemos la planta de reciclados así que, tenía ganar de hacer un proyecto que fusione el cuidado ambiental, cómo reciclar prendas, cómo alargarle la vida a una prenda, cosas que se pueden hacer desde la casa y aportar el granito de arena”, agregó.

Liz que tiene como película favorita Cruela, “porque tiene mucho que ver con la moda”. También consume series que tengan que ver con la misma temática. En cuanto a redes sociales, es de usar Instagram y Tik-Tok, donde se entretiene, pero también se informa.

En cuanto a su legado, le gustaría que la recuerden por ser una reina muy humana: "Quiero que todos me conozcan como soy, porque por ahí ven fotos y dicen, "es bonita" (...) Pero quiero que me conozcan como soy, una persona muy alegre, me encanta charlar y quiero que me reconozcan por ser simpática, buena y muy humana”.

La amante del Bonarda dejo un mensaje final para los mendocinos: “Primero, agradecer porque desde el día que salí reina he recibido comentarios y mucho apoyo de gente que por ahí son de otros departamentos, Me tiran comentarios muy lindos, así que, espero poder conocerlos a todos. Estaré visitando en Ciudad, quiero recorrer, andar, charlar y dejar huellas muy bonitas en la gente así que, los espero para que me puedan acompañar.”

La celebración de Junín contó con la asistencia de 25000 personas, participaron 700 artistas y fue dentro del marco de la XX edición del Encuentro de las Naciones, donde fue coronada como virreina Yerimen Bezier de 22 años, representante del Barrio Ferroviario.