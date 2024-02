“Me inscribí sola y no le dije a nadie, solamente mi mamá sabía hasta las votaciones” comenzó diciendo en tono picaresco Angelina Franco Leiva, flamante reina del departamento de Guaymallén, en diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano News.

La soberana del popular departamento desborda simpatía y si ella misma sostiene “tengo 18 años, son muy chica”, de sus palabras se desprende el aplomo de quien tiene ideas claras. En su presente, divide las ocupaciones entre vendimia y el cursado de la carrera de administración de empresas.

“De chiquita me decían te tenés que postular para reina de la vendimia, y todos esos mensajes todo el tiempo, Pero no le di mucha importancia”. Luego, cuenta que recién “el año pasado tuve ganas, y como no pude inscribirme porque no tenía 18, cumplo años en marzo, entonces pude inscribirse en diciembre del año pasado”.

Angelina no deja de repetir el 'agradamiento' a su familia: “Me ha apoyado un montón en este proceso, los adoro”, aunque luego confiesa que su debilidad es su hermanita. “Es chiquita, mi mimada y le encanta que hable de ella en las entrevistas, se pone muy contenta”.

El tiempo pasa y algunas costumbres que hacen a una cultura van cambiando, o se van aggiornando a los tiempos que transcurrimos. Lo que no se ha modificado ni un poco, es lo que generan las reinas en los más chiquitos y la representante de Guaymallén da cuenta de ello “nos tienen como muy allá arriba a las reinas, es como una suerte de adoración”

Sueños de vendimia, es la fiesta que la coronó, sobre la celebración sostuvo “la recordaré de por vida porque estoy súper agradecida y feliz de lo que pasó. Fue todo muy hermoso, el show, los bailarines, la fiesta, la celebración del camote, la fiesta de la vendimia que se hizo en el predio, fue espectacular y no me esperaba salir primera representante, estaba preparada para un sí o un no” se confiesa.

Consultada por su proyecto personal dijo “trata sobre los espacios verdes de ambos laterales del Acceso Este, y mi propuesta fue ensanchar el camino que existe para peatones y ciclistas, para prevenir accidentes y que sea un lugar cómodo para disfrutar”.

También apunta al medio ambiente y la concientización, Angelina quiere “poner contenedores de reciclado y cartelería para concientizar a la gran cantidad que va a hacer deporte, de realizar esas actividades físicas, siempre con agua y sobre todo ante olas de calor como la que tuvimos”.

A la hora de distraerse, la reina de Guaymallén elige a Instagram y Tik-Tok entre las redes sociales. También cuenta que “ve muchas y películas” y que “siempre prefiero verlas en el idioma original con subtitulado, no me gusta el doblaje”.

Angelina representó a Dorrego y resultó electa en la fiesta “Sueños de vendimia”, que se realizó en el predio de la Virgen y tuvo como eje central, la vida del extraordinario Quino. La celebración contó con la participación de más de 120 artistas, y miles de personas que asistieron. Fue coronada como virreina, la representante de Corralitos, Dana Quiroga.