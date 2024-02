Arrieta sobre el plan motosierra: "La clase media es la que está aguantando"

Lourdes Arrieta, diputada nacional por la Libertad Avanza, estuvo presente en el Desayuno Real 2024, evento organizado por Grupo Cooperativa.

Al pasar por la transmisión en vivo, la legisladora habló sobre las expectativas del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso este viernes, indicó: "Tenemos todas las expectativas porque Javier (Milei) en la reunión que tuvimos ayer justamente no reveló ningún dato de lo que él iba a hablar, así es que esperando que sean las 21 para poder escucharlas".

Con respecto a la duración del discurso, ya que coincide con el Vía Blanca de las reinas, Arrieta expresó: "No lo sé, por ahí se ha hablado de que podría extenderse a una sesión además del discurso pasar una sesión, no lo sabemos, es una probabilidad, así es que estamos a la expectativa lo que nos digan a las órdenes a disposición".

Sobre los primeros meses de gestión, la legisladora manifestó: "Lo veo yo con una gran responsabilidad porque sin dudas el lugar donde me puso los mendocinos conlleva esto no creo que mantenemos la esperanza sabemos que el equipo de Javier Milei y sobre todo el equipo técnico económico está siendo sus deberes ha bajado la información ha parado la hiperinflación además del capital humano se está portando duplicando la tarjeta alimentar beneficios para los alumnos más de 7 millones de alumnos que se beneficiaron con la ayuda escolar".

Al consultarle sobre la clase media que ya no es clase media, que le puso el voto de confianza que estaba segura de que con él se salía que tenemos para decirle que le podemos decir a esta clase que hoy se ve desplazada se ve afuera y realmente no llega fin de mes, "primero gracias porque fueron ellos los que nos apoyaron segundo que se sigue cumpliendo y lo que se prometió en campaña se está cumpliendo y que si bien dijimos que esto no iba a ser fácil, sabemos que la clase media es la que está aguantando los manoseos no de la casta, de la mala redistribución del dinero ellos siempre por lo menos lo que yo hago que es caminar que es hablar con uno con otro la mayoría me dice prefiero aguantar un poquito más, pero veo en mi país crecer y yo creo que vamos por ese camino así que gracias a toda la clase trabajadora que son los que nos mantienen nos sostienen y lo que nos dan fuerzas".