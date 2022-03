Xbox Game Pass | Todos los lanzamientos que llegan en marzo

Se viene la segunda quincena de marzo y, de la mano, nuevos lanzamientos en XBox Game Pass. Estos son los juegos que se vienen:

Shredders es un juego de snowboard de las empresas Let It Roll e I-Illusions. El objetivo será conseguir una invitación para participar en una competición exclusiva de ese deporte. Para lograrlo se deberán aprender trucos mientras se desafían pistas cada vez más complicadas. El juego posee múltiples regiones para descubrir, cada una con misiones particulares. Además, los jugadores podrán desbloquear objetos para personalizar a su personaje y acomodar su estética más a su gusto. Shredders estará disponible desde el 17 de marzo.

Ese mismo día también estará disponible The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Desarrollado por los franceses de Artefacts Studio, es un particular RPG táctico. El jugador deberá controlar un grupo de héroes muy divertidos mientras explora una mazmorra. Con una narrativa centrada en el humor, es la adaptación de una serie de comedia que satirizaba los juegos de rol.

Posteriormente, el 22 de marzo, se habilitará Tainted Grail: Conquest, de Awaken Realms: Homepage. Este es un RPG roguelike donde la construcción de mazos, y un poco de suerte, serán claves para el desarrollo del juego. La particularidad es que resulta casi imposible conocer la historia completa porque las decisiones que se toman permiten el acceso o no a cierta información.

Zero Escape: The Nonary Games, de la empresa japonesa Spike Chunsoft Co., Ltd., arribará ese mismo día. El pack que contiene los dos primeros lanzamientos de la serie, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors y Zero Escape: Virtue's Last Reward, cuenta la historia de nueve personas secuestradas que deben escapar con vida. Se divide en dos partes: la primera es una sección novelada, mientras que en la segunda, el jugador debe resolver los acertijos de cada habitación.

Para los amantes del automovilismo, F1 2021 podrá accederse desde el 24 de marzo. El creador, Electronic Arts, sumerge al jugador en su juego de carreras donde se pondrá en la piel de un piloto de F2 que llega a la máxima categoría e intenta alcanzar la gloria.

Al mismo tiempo, se habilitará Norco, un point and click de Geography of Robots, ganador de múltiples premios. El personaje debe recorrer Estados Unidos intentando reordenar su memoria y encontrar a su hermano, que se encuentra desaparecido desde la muerte de su madre. Los últimos dos juegos que se podrán a disposición serán el Crusader Kings 3, el 29 de marzo, y el Weird West, el 31.

La tercera entrega del tradicional juego de estrategia llega a consolas pocos meses después de su salida en PC. Paradox Interactive vuelve a presentar un desafío de dinastías donde analizar cada paso puede ser la clave para la supervivencia de toda la familia.

Weird West, por último, mezclará RPG con acción y simulación. Si bien tenía fecha de lanzamiento en enero, los creadores de WolfEye Studios decidieron retrasar su entrega hasta fines de marzo.