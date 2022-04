Con Elon Musk al frente, ¿vuelve Donald Trump a Twitter?

Elon Musk, fundador de SpaceX, director de Tesla y partícipe de la creación de PayPal, una de las primeras billeteras virtuales del mundo, logró hacerse del control de la red social Twitter y prometió una red social que bregue por la libertad de expresión.

En el revuelo que generó la noticia, mucho se habló de la vuelta de Donald Trump a la plataforma, quien cuenta con una inhabilitación vitalicia, desde el año pasado.

Sucede que Twitter le cerró la cuenta al expresidente de Estados Unidos, luego de que una multitud de sus seguidores irrumpiera en el Capitolio, en un intento de detener el conteo de votos del Colegio Electoral.

Lo cierto es que Trump despejó dudas y sostuvo que no volvería a la red social del pajarito, sino que seguirá en su propia plataforma: “No voy a entrar a Twitter, me voy a quedar en Truth”, dijo al tiempo que celebró la importante gestión de Musk: "Lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en la Truth”.

Truth

Truth Social fue desarrollada por la empresa Trump Media and Technology Group, junto a Digital Acquisition Corp.

La misma fue impulsada por el propio Trump luego de ser "silenciado" por la empresa Meta, que también lo vetó de Facebook.

En diálogo con Fox News, el exmandatario de EE.UU. indicó que Truth será “una plataforma para mi voz y para mis seguidores”.

Sostuvo que no ve como competencia a Twitter y que "queremos libertad, justicia y equidad en nuestro país, y cuanto más apertura podamos tener, mejor”.