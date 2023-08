Salud en Argentina: "Es un sistema fragmentado y no hay coordinación del sector"

Durante una entrevista en el programa Metaverso de Ciudadano News, Enio García, jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense y experto en economía de la salud, compartió sus reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el sistema de salud en la actualidad frente a la crisis que atraviesa el país.

García destacó dos problemáticas centrales que afectan al sistema de salud en Argentina. En primer lugar, mencionó la compleja situación económica que impacta a diversos sectores, aunque no de manera uniforme.

Luego, subrayó la especificidad en el ámbito de la salud dentro de cada sector: “es un sistema de salud fragmentado en todos los sectores: nacionales, provinciales, municipales, las obras sociales, cada una tiene su lógica de prestaciones y no hay una coordinación del sector”, reveló.

Esta falta de coordinación dificulta la organización de precios y propicia la especulación y el aumento de costos en medicamentos, a pesar de los componentes importados que afectan los precios.

El experto señaló que “la economía de la salud es un nicho particular dentro de la economía general, ya que no funciona como un mercado libre” y explicó que en el sector de la salud, las decisiones no se toman de manera autónoma, ya que los pacientes dependen de indicaciones médicas y tienen opciones limitadas para elegir. Además, el acceso a tratamientos médicos es vital y no puede compararse con otros sectores del mercado.

García también abordó la cuestión salarial en el ámbito médico. Más allá de los ingresos que los profesionales médicos puedan recibir, resaltó la cantidad de trabajos que muchos deben realizar en diferentes lugares para llegar a fin de mes: “La mayoría de los especialistas tienen que tener en el día tres o cuatro lugares para atender, entonces, es cansador”.

¿Salud gratuita para los extranjeros?

El entrevistado comparó los sistemas de salud en diversas partes del mundo y remarcó que “hay países que no tienen un sistema de salud accesible: Estados Unidos, Chile está haciendo una reforma del sistema de salud por la falta de accesibilidad. No es el caso de Brasil que te atendes en el sistema público gratuito, igual que en Argentina”.

Y explicó: “Hay alguna discusión diplomática, de reciprocidad, que habría que analizar porque hay un principio más allá de cualquier otro que es la solidaridad. Entonces, si una persona se accidenta y necesita una cirugía, ¿Cómo nos vamos a negar?”, opinó.

A su vez, consideró que hay muchas formas para resolver ese tema que genera polémica sin tener a la gente en el medio: “La discusión de quién paga o no, la resuelven los gobiernos, no la gente”.

¿Argentina sin Ministerio de Salud?

Ante la consulta de la posibilidad de eliminar el Ministerio de Salud si Javier Milei llegase a la presidencia, García opinó: “hace seis años se cerró el Ministerio de Salud y no mejoró nada, el impacto no fue positivo, al revés, generó un brote de sarampión en varias partes del país y Argentina casi pierde el certificado que tiene, tuvimos problemas con otras vacunas en la contención de las epidemias de dengue”, recordó.

Y a su vez, explicó el rol del Ministerio de Salud: “Los recursos para el ministerio son para atender algunas políticas que no se hacen dentro del hospital, la compra de vacuna, campañas de prevención, operativos en territorio para contención de epidemias y brotes”, concluyó.