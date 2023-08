La relación con las mascotas es particular en cada familia. En los últimos años, en muchos casos, el trato se ha modificado al punto que pareciera que, algunas veces, se convierten en una especie de hijos.

Para aclarar esta perspectiva, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con la escritora Jimena Barrionuevo, autora de “Revolución Animal”, quien explicó: “Lo que recoge un poco el libro es la tendencia que venimos registrando en los últimos años a nivel mundial, pero también en Argentina, y tiene que ver con los cambios demográficos con las mayores poblaciones que hay cada vez en las ciudades, sobre todo para los que vivimos en ciudad, y el ritmo de vida agitada, la maternidad más tardía y una serie de elecciones que tienen que ver quizás con la vida moderna, y tal vez, ojalá así sea, replantearnos nuevos vínculos con los otros animales.

"Nosotros somos animales, ellos son animales no humanos y en ese sentido es una invitación a pensar que tienen derechos, piensan, pueden expresar emociones al igual que nosotros y eso de alguna manera los hace parecido o dignos de respeto”.

Replantear la relación

“Creo que se están abriendo nuevas perspectivas y nuevas maneras de pensar y plantear otros vínculos. También esto tiene que ver con tendencias, hay interrogantes sobre lo que comemos, esto tiene que ver con los animales, cómo nos vestimos, para qué los usamos a ellos, porque la realidad es que eso tenemos que replantear, por qué los usamos, por qué nos sentimos con el derecho de creernos superiores, solo porque quizás tenemos palabras o porque nos comunicamos de otra manera”, analizó Barrionuevo.

“Somos muchos los que nos estamos abriendo a nuevas maneras de comunicarnos y entender que hay otros lenguajes muy ricos y diversos y que ellos son un claro ejemplo de eso. Cualquiera que conviva con un perro o con un gato, si tiene la oportunidad y si se da ese espacio para intentarlo, la mirada y los gestos, tienen un montón de expresiones que vale la pena conocerlas”, remarcó.

Seres únicos

“Los animales son animales y tienen sus necesidades y una manera especial de ser cada uno en su especie, los perros, por un lado, y los gatos, por el otro, eso lo tenemos que tener muy claro, no hay que humanizarlos ni proyectarles o pretender que hagan cosas que a nosotros nos gustaría. Circula mucho por Instagram esos videos en donde se ve a los animalitos vestidos, en situaciones un poco graciosas o tiernas, pero que no tienen que ver con su esencia ni con su ser, gato o perro. Ellos tienen sus necesidades especiales, tienen otras necesidades”, aclaró la escritora.

“Ellos son diferentes, son de otra especie y merecen respeto por ser diferentes y no hay que inculcarles nada ni proyectar nada, hay que estar atentos a sus necesidades de afecto, amor, cariño, alimentación y cuidados veterinarios y a darles una vida digna. Nosotros fuimos los que los introdujimos en las ciudades, así que de alguna manera somos responsables de su bienestar, creo que si ellos pudieran elegir no estarían con nosotros, tendrían una vida más libre y en la naturaleza”, consideró.

Las diferencias

“Los niños y las mascotas tienen necesidades diferentes, hay un montón de cosas que no le harías a tus hijos ni a tus mascotas. Los respetas como niños, en su edad y en sus necesidades y en lo que crees que es mejor para ellos, pero no son iguales y no tienen por qué estar en la misma condición, ahí es donde tenemos que ser responsables los adultos y marcar la diferencia, lo que es un gato o un perro y lo que es un hijo humano”, concluyó Barrionuevo.

